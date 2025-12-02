台中百年餅店挺香港 陳允寶泉12/3義賣3天營業額全捐出

台中百年餅店陳允寶泉發起義賣活動。（業者提供）

香港大埔宏福苑世紀惡火，罹難人數至少156人，仍有30人失聯，台中百年餅店陳允寶泉發起義賣，明天（3日）至5日在自由路總店3天營業額，將全數捐贈予「港澳台灣慈善基金會」，用於協助這次火災的受災居民。

陳允寶泉董事長翁羿琦表示，香港朋友長期支持陳允寶泉的產品，一直是很重要的顧客，看到他們面臨世紀災難，心裡很難過，自己無法到現場協助救災，「希望能用台灣最真誠的方式，把愛的力量送到香港」。

翁羿琦說，自由總店近年接待許多香港旅客，他們只到台灣旅遊，會特別來台中支持台灣百年品牌，這次香港大火造成嚴重死傷，希望在第一時間盡一份心力，陪伴長期支持品牌的香港朋友度過難關。

本次義賣活動中包含店內主力產品，都是香港顧額愛吃的口味，太陽餅、檸檬蛋糕、小月餅、御丹波等所有自由門市有販售的品項皆列入捐贈範圍，希望能透過每一份選購，為災民提供更多支持。

陳允寶泉在國內外重大災難時，多次投入義賣與物資捐贈，包括921大地震、日本311海嘯、2014年北捷事件、2021年太魯閣號事故、2023年土耳其地震、去年花蓮規模7.2地震，以及今年10月花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流重創光復鄉，捐出數百萬元。

