為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    LINE Pay與iPASS MONEY終止合作 桃捷12/3起調整電子支付功能

    2025/12/02 21:17 記者余瑞仁／桃園報導
    桃園大眾捷運公司調整部分電子支付功能。（桃捷公司提供）

    桃園大眾捷運公司調整部分電子支付功能。（桃捷公司提供）

    桃園大眾捷運公司表示，因電子支付業者LINE Pay公司及一卡通公司iPASS MONEY將於12月31日終止合作，改以獨立營運方式延續服務功能，自12月3日起原先在LINE Pay錢包中的iPASS MONEY功能將移轉到iPASS MONEY App，請旅客及通勤族注意。

    桃捷公司因應這2家業者的調整，請旅客留意以下服務項目變更：一、機場捷運自動收費閘門：原LINE Pay 乘車碼使用者，請改下載使用iPASS MONEY App乘車碼過閘。二、機捷車站詢問處及桃捷TICKETS App：原iPASS MONEY付款碼使用者，請改用LINE Pay App付款功能。

    桃捷公司表示，機捷各車站的多元支付閘門、通道上方標示及旅客詢問處將以更新圖示，協助旅客快速辨識可使用的支付工具。桃園捷運目前提供完整多元的乘車方式，包括代幣（單程票）、桃捷車票（一日票、定期票、回數票等）、電子票證（含悠遊卡、一卡通、icash2.0）、TPASS、信用卡（含VISA、Mastercard、JCB及銀聯卡）、Apple Pay、Google Pay及Samsung Pay，旅客可依需求選擇，輕鬆感應進站、便捷搭乘。

    桃園大眾捷運公司已於機場捷運更換告示，明日起調整部分電子支付功能。（桃捷公司提供）

    桃園大眾捷運公司已於機場捷運更換告示，明日起調整部分電子支付功能。（桃捷公司提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播