LINE Pay與iPASS MONEY終止合作 桃捷12/3起調整電子支付功能

桃園大眾捷運公司調整部分電子支付功能。（桃捷公司提供）

桃園大眾捷運公司表示，因電子支付業者LINE Pay公司及一卡通公司iPASS MONEY將於12月31日終止合作，改以獨立營運方式延續服務功能，自12月3日起原先在LINE Pay錢包中的iPASS MONEY功能將移轉到iPASS MONEY App，請旅客及通勤族注意。

桃捷公司因應這2家業者的調整，請旅客留意以下服務項目變更：一、機場捷運自動收費閘門：原LINE Pay 乘車碼使用者，請改下載使用iPASS MONEY App乘車碼過閘。二、機捷車站詢問處及桃捷TICKETS App：原iPASS MONEY付款碼使用者，請改用LINE Pay App付款功能。

桃捷公司表示，機捷各車站的多元支付閘門、通道上方標示及旅客詢問處將以更新圖示，協助旅客快速辨識可使用的支付工具。桃園捷運目前提供完整多元的乘車方式，包括代幣（單程票）、桃捷車票（一日票、定期票、回數票等）、電子票證（含悠遊卡、一卡通、icash2.0）、TPASS、信用卡（含VISA、Mastercard、JCB及銀聯卡）、Apple Pay、Google Pay及Samsung Pay，旅客可依需求選擇，輕鬆感應進站、便捷搭乘。

桃園大眾捷運公司已於機場捷運更換告示，明日起調整部分電子支付功能。（桃捷公司提供）

