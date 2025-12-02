盧秀燕稱台中原規劃明年10月全面禁廚餘養豬 綠營批搞錯重點

中央訂明年起1年開放廚餘養豬落日期程，後年起永久全面禁用。（台中市府提供）

中央宣布後年起永久禁用廚餘養豬，並給予養豬業1年轉型落日期限，台中市長盧秀燕今日表示，台中市原規劃自明年10月起全面禁用廚餘養豬，因跟中央落日期程僅差2個月，將開會研議是否和中央同步；民進黨台中市議會黨團總召王立任與周永鴻批盧搞錯重點，強調，台中出現非洲豬瘟破口問題不在廚餘，而是豬農未確實蒸煮及市府未落實稽查，問題不在廚餘，促盧秀燕不要再用比中央快話術轉移焦點，務必痛定思痛嚴加把關。

台中市10月爆發非洲豬瘟，引發廚餘養豬防疫疑慮，中央暫令全國禁用廚餘養豬到年底，非洲豬瘟中央災害應變中心召開會議，宣布明年元旦起，廚餘養豬給予1年轉型落日期限，後年起永久禁用廚餘養豬。

盧秀燕日前一度針對廚餘養豬政策強調「中央不做、我們會做」，中央訂廚餘養豬落日期限，她昨強調，台中原本規劃訂明年10月起推動台中市全面禁用廚餘養豬，因與中央政策只差兩個月，會在內部開會研議是否地方步調跟中央一致。

不過，王立任指出，這次台中出現非洲豬瘟防疫破口關鍵並非廚餘本身，而是案例場未依規定蒸煮廚餘，更疑用舊照片應付上傳蒸煮照片應付，更有甚者是市府完全未前往稽查，對業者動態渾然未知以致出現破口，針對中央開放廚餘養豬一年，台中市不是跟中央比誰早推動，更應痛定思痛落實稽查要求養豬場落實廚餘蒸煮後使用，確保不再出現類似風險。

議員周永鴻也直指，盧市府因未落實廚餘高溫蒸煮稽查，導致台中成非洲豬瘟破口，盧秀燕只顧宣稱原本規劃跑得比中央快，現在卻又要「研議與中央同步」、恐延後實施，試圖用話術掩蓋自身無能的作法，當作市民和全國民眾都失憶了嗎？

