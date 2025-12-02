為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    盧秀燕稱台中原規劃明年10月全面禁廚餘養豬 綠營批搞錯重點

    2025/12/02 21:49 記者蘇孟娟／台中報導
    中央訂明年起1年開放廚餘養豬落日期程，後年起永久全面禁用。（台中市府提供）

    中央訂明年起1年開放廚餘養豬落日期程，後年起永久全面禁用。（台中市府提供）

    中央宣布後年起永久禁用廚餘養豬，並給予養豬業1年轉型落日期限，台中市長盧秀燕今日表示，台中市原規劃自明年10月起全面禁用廚餘養豬，因跟中央落日期程僅差2個月，將開會研議是否和中央同步；民進黨台中市議會黨團總召王立任與周永鴻批盧搞錯重點，強調，台中出現非洲豬瘟破口問題不在廚餘，而是豬農未確實蒸煮及市府未落實稽查，問題不在廚餘，促盧秀燕不要再用比中央快話術轉移焦點，務必痛定思痛嚴加把關。

    台中市10月爆發非洲豬瘟，引發廚餘養豬防疫疑慮，中央暫令全國禁用廚餘養豬到年底，非洲豬瘟中央災害應變中心召開會議，宣布明年元旦起，廚餘養豬給予1年轉型落日期限，後年起永久禁用廚餘養豬。

    盧秀燕日前一度針對廚餘養豬政策強調「中央不做、我們會做」，中央訂廚餘養豬落日期限，她昨強調，台中原本規劃訂明年10月起推動台中市全面禁用廚餘養豬，因與中央政策只差兩個月，會在內部開會研議是否地方步調跟中央一致。

    不過，王立任指出，這次台中出現非洲豬瘟防疫破口關鍵並非廚餘本身，而是案例場未依規定蒸煮廚餘，更疑用舊照片應付上傳蒸煮照片應付，更有甚者是市府完全未前往稽查，對業者動態渾然未知以致出現破口，針對中央開放廚餘養豬一年，台中市不是跟中央比誰早推動，更應痛定思痛落實稽查要求養豬場落實廚餘蒸煮後使用，確保不再出現類似風險。

    議員周永鴻也直指，盧市府因未落實廚餘高溫蒸煮稽查，導致台中成非洲豬瘟破口，盧秀燕只顧宣稱原本規劃跑得比中央快，現在卻又要「研議與中央同步」、恐延後實施，試圖用話術掩蓋自身無能的作法，當作市民和全國民眾都失憶了嗎？

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播