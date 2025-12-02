台東減重成功 衛生局、中醫師：「健康不單由外表判斷」

台東馬光中醫診所王仁甫中醫師強調，健康不單由外表判斷，台東肥胖可能與飲酒及生活模式相關。（台東馬光中醫診所提供）

台東這次早已擺脫「全國最胖縣」，甚至還在「全國前五胖」之外，縣府衛生局表示，這是在努力推動有氧課、運動比賽和健康餐飲下使然，但如今「瘦瘦針」當道，衛生局提醒仍需因醫生建議方得使用，中醫師也提供瘦瘦針外多種減重方式，更提醒「BMI不是衡量健康的唯一」，更要注意少飲酒。

跳脫「全國前五胖」之列，台東縣衛生局強調要瘦得健康，如今肌少症情況頻頻，若能「增肌減脂」最佳，若因減脂連肌肉都減去更得不償失，因此健康吃加上勤運動保持肌肉量特別重要。至於坊間流行的「瘦瘦針」不僅一般縣民，連縣府職員也曾因此變苗條，衛生局則表示，僅在醫生建議下方能使用，飲食與運動才能長期維持身型。

請繼續往下閱讀...

台東馬光中醫診所王仁甫中醫師則表示，除了瘦瘦針，中醫也有不少選項，中醫觀點中，肥胖屬於體質造成，改變體質、變得更健康即能健康瘦。

王仁甫解釋，肥胖患者中常見痰濕體質，氣滯血瘀體質常見於久坐的生活型態。此兩種體質都會造成中焦氣機的不流暢而影響整體代謝能力，「中焦」是中醫思想中最核心的齒輪。此方面可透過針灸、中藥來進行客製化的調整以求長期穩定的改善。

飲食方面，「肥甘厚味」是指高油脂、高熱量、重口味的飲食，這樣的食物容易在身體裡產生「痰」與「濕」的病理產物，而助長中焦的壅塞。王仁甫說，無論中西方的減重計畫都包含適當的飲食控制。而久坐形態人群的氣機不流暢則是要適當導入導引或是傳統武術等運動，更能注重身體的平衡性也能增加能量消耗。瘦下來後可能有部分身形仍無法達到緊緻，則可用透過針灸、埋線、美容針等做細部調整。

王仁甫說，中醫看待體重過重的人也分為痰濕型的「膏人」、略為虛胖的「肥人」與肌肉發達穠纖合度的「肉人」，台東地區族群分佈不同於西部，因此不能全因為BMI過高而同等看待，「要看的是健康而非單純的身型」。

另外，王仁甫在台東之前則在花蓮玉里多年，他觀察發現，比較起美國的肥胖主因攝取過多的熱量、過多的加工食品以及活動量的減少造成肥胖比例超過4成，台東肥胖原因或許是飲酒的比例較高、生活型態有關，減少飲酒更有益減重。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法