週三北台灣高溫21度 桃園、新竹、東部地區防短暫雨

週三基隆北海岸、大台北及宜蘭地區降雨機率高，桃園、新竹、東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨。（資料照）

週三（3日）基隆北海岸、大台北及宜蘭地區降雨機率高，桃園、新竹、東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨。北台灣高溫約20、21度，整日感受偏涼，中部及花東高溫約23、24度；南部高溫約24至26度。

中央氣象署預報，週三東北季風增強，基隆北海岸、大台北及宜蘭地區易有雨，降雨機率高，並有局部較大雨勢發生的機率，桃園、新竹、東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨，苗栗及中南部山區亦有零星短暫雨，外出請攜帶雨具備用，中南部地區雲量亦增多。

溫度方面，週三中部以北及東北部、東部明顯轉涼，北台灣高溫約20、21度，整日感受偏涼，中部及花東高溫約23、24度；南部高溫約24至26度。入夜後各地溫度進一步下降，中部以北低溫約15、16度，南部及花東低溫約18、19度，局部空曠地區及近山區平地溫度會再更低一些，早出晚歸請適時增添衣物以免著涼。離島天氣：澎湖陰時多雲，18至22度；金門多雲短暫雨，14至19度；馬祖陰時多雲，13至17度。

天氣風險公司指出，週三東北季風挾帶水氣影響，苗栗以北、中半部及山區為陰時多雲有暫陣雨天氣，台中以南維持晴到多雲。各地氣溫皆下降，中北部及東部明顯感受濕冷，中南部溫暖舒適。週三晚（03日）至週四（04日）清晨是本波冷空氣最強時段，夜間西半部持續受輻射冷卻影響，局部低溫可達11至13度，北部、東北部的空曠處及山區也有12至14度低溫，大台北低溫約16度，各地晚間至清晨有冷意，請多加保暖。

紫外線指數方面，週三苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣為「中量級」；其餘縣市皆為「低量級」。

空氣品質方面，週三東北季風增強，東北風可能挾帶境外污染物影響台灣及離島，中南部位於下風處，污染物易累積；彰化至雲嘉南沿海及台東地區因風速較強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭空品區及澎湖為「普通」等級，局部地區短時間可能達橘色提醒等級；高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。

週三北台灣高溫約20、21度，中部及花東約23、24度；南部約24至26度。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數方面，週三多為「中量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，週三花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭空品區及澎湖為「普通」等級；高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。（擷取自空氣品質監測網）

