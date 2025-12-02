桃園公私協力守護黃墘溪 蘇俊賓肯定日月光是企業典範

桃園市轄計有51家企業認養河川、67支水巡隊共同守護，全市共維護175公里河川，圖為黃墘溪水巡守隊攜手守護環境。（桃市府提供）

桃園市副市長蘇俊賓今（2）日下午前往中壢區元生社福館出席「黃墘溪水質與生態工作坊」，表示早期的河川水質管理，主要都著墨在工廠的稽查與輔導，這些年在桃園建立的公私協力模式，讓企業主本身也變成環境品質守護的成員，跟社區民眾站在一起，畢竟，城市中的環境如同河川，就像母親一樣，是大家共同的，由大家一起共同來守護成效才是最好。

環保局長顏己喨表示，黃墘溪全長約3.8公里，是鄰近社區重要的生活型水域。市府於2022年完成每日9000噸處理量的現地處理設施，使溪內BOD、氨氮及重金屬銅等指標均有顯著改善；市轄計有51家企業認養河川、67支水巡隊共同守護，全市共維護175公里河川，同時透過「忍者龜」、「貓頭鷹」等專案及AI水色辨識提升稽查效率，使包括黃墘溪在內的多條河川水質持續改善，展現產官學及社區攜手打造永續水環境的具體成果。

請繼續往下閱讀...

蘇俊賓回顧2006年他擔任環保局長時，桃園嚴重污染河段占比曾高達22.4％，如今在生活污水截流、提升下水道普及率及科技稽查與源頭管理、總量管制等持續措施下，目前污染河段占比已降至2.4％，並預計今年會再下降。期待透過水質與生態工作坊，讓民眾反思河川與人的關係不僅是「污染降低」的進步，更包括生態復育與文化價值的重建。

蘇俊賓指出，桃園工業產值已由2兆提升至4兆，而河段污染卻大幅降低，證明產業發展與環境保護並非互相抵觸，而是可以透過規劃、監測與公私協力有效改善。企業員工同時也是在地居民，在社區、企業與政府共同參與下，才能讓河川治理更具韌性。他也感謝企業長期投入，例如日月光近年來每年捐助市府超過千萬元進行水環境改善計畫，並號召員工擔任環境志工，是桃園企業夥伴中的典範。

日月光中壢廠資深副總經理沈文智說，日月光長期致力於水環境維護，尤其看到國立台灣大學團隊運用科技與IoT物聯網監測黃墘溪的成果，讓企業更清楚未來改善方向，也更具投入動力。未來將持續配合市府與學界，以科技提升治理效率，共同守護黃墘溪與其他河川。

包括前內政部長李鴻源、市府水務局總工程司邱鵬豪、中壢區長李日強、市議員葉明月等人均到場。

桃園市轄計有51家企業認養河川、67支水巡隊共同守護，全市共維護175公里河川，圖為黃墘溪水巡守隊攜手守護環境。（桃市府提供）

桃園市副市長蘇俊賓（左3）、前內政部長李鴻源（右3）等人出席「黃墘溪水質與生態工作坊」。（桃市府提供）

桃園市副市長蘇俊賓出席「黃墘溪水質與生態工作坊」。（桃市府提供）

桃園市轄計有51家企業認養河川、67支水巡隊共同守護，全市共維護175公里河川，圖為黃墘溪水巡守隊攜手守護環境。（桃市府提供）

桃園市轄計有51家企業認養河川、67支水巡隊共同守護，全市共維護175公里河川，圖為黃墘溪水巡守隊攜手守護環境。（桃市府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法