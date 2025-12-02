誤挖水管釀淡水大停水多日 台水：僅剩少數大樓還卡空氣

台水解決集中型大樓住戶用水，消防栓引水注入下水。（台水提供）

新北市政府施作的淡北道路工程11月27日誤挖地下自來水管線，導致淡水區16里、共6萬6443戶停水多日，居民抱怨連連，台水公司今（2）日表示，第一區管理處位於淡水關渡橋旁的1000mm送水幹管完成修復後，管網已全面恢復供水，但經實地訪查尚有23處用戶，因屬於集中型大樓，空氣阻塞影響管線進水，或因大樓下水池容量較大、蓄水速度較慢，暫時無法加壓至上水池供應。

台水表示，復水後已提高供水量，加速用戶補水，並調度多部水車進行巡迴供水，同時加派多組人員進行復水排氣作業，逐步排除管網積存空氣，協助用戶管線水壓及水量恢復至正常。

台水公司指出，對於仍有用戶未復水，已立即加派人力，協助用戶排除相關問題，迄今計有19處已恢復正常用水、2處（海洋都心社區）緩慢進水，已透過新北市政府消防局協助，調派9部水車佈設水帶，協力集中灌水入大樓水池，另1處現勘後為用戶內線問題，已向管委會說明儘速委外修復，還有1處刻正派員協處。

台水說，此次事故造成民眾不便，公司深表歉意，並感謝用戶在此期間的體諒與配合，若仍有無水情形，請立即聯繫，台水將派員協助處理。

台水人員操作消防栓排水及制水閥，加速復水。（台水提供）

