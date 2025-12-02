上班族久坐、三餐不定點燃「職業病」危機 網授4招自救術

踏入職場成為「工薪階級」後，長時間盯著電腦、久坐不動，除了眼睛乾澀，駝背、肩頸痠痛和代謝變差等問題如影隨形。（情境照）

踏入職場成為「工薪階級」後，你是否發現自己的身體狀況急速下滑？長時間盯著電腦、久坐不動，除了眼睛乾澀，駝背、肩頸痠痛和代謝變差等問題更是如影隨形。近日有女網友發文，歸納出上班族必學的「改善體質秘笈」，鼓勵大家每小時都要當一下「薪水小偷」起來走動，文章曝光後立刻引爆社群共鳴，大量苦主直言：「深有同感，工作後身體真的變超差！」

原PO在Dcard發文感嘆，出社會後才發現上班族的文明病比想像中多得多。尤其到了下午，眼睛乾澀、腰痠背痛等問題準時報到，腸胃也開始不爭氣，代謝更是越來越差。為了應對這些「職業傷害」，她分享了幾項「日常習慣對策」：

請繼續往下閱讀...

秘訣一：每小時起來走動！原PO點出最實用的一招：無論是去倒杯水、上洗手間，或只是簡單伸個懶腰，都能讓身體不再僵硬，同時還能「光明正大」地當一下「薪水小偷」。她建議下班後也要挪出10分鐘運動或散步。

秘訣二：增加喝水量。建議購買有刻度的水壺，時時提醒自己補水。

秘訣三：飲食調整。儘量自己煮食，以達到均衡飲食。

秘訣四：補充保健食品。原PO坦言，許多營養成分難以從日常飲食中補足，因此魚油等保健品是必要的輔助。

文章一出，立刻吸引大批「職場受災戶」淚推。有網友分享自己的妙招：「買幾個漂亮的杯子放在公司，賞心悅目之餘也提高了我的喝水量！」另有網友感嘆：「年輕時完全沒把保健品放在眼裡，年紀到了就知道好好保養的重要性！」更有苦主點出上班最可怕的敵人：「上班最可怕的真的是壓力大，飲食跟運動之外，真的要找一個可以放鬆的活動！」

原PO最後也鼓勵所有奮鬥的上班族，不必做大幅度改變，從小習慣開始累積，耶誕節、跨年、年終獎金都不遠了，「撐住啊大家！」

