風機廢葉片再利用! 興大團隊回收製成「黑金球拍」

興大與業界合作，將風力發電廢葉片中的碳纖維回收製成「黑金球拍」。（圖：興大提供）

風力發電使用的巨型風機葉片，以往除役後多採焚燒或掩埋處理，造成環境負擔，更浪費了寶貴的碳纖維資源，中興大學與風電葉片材料供應業界合作，利用業者研發的「微波裂解技術」，成功將廢棄葉片中被喻為「黑金」的碳纖維高效回收，製成全球第一支再生碳纖維羽球拍。

興大循環經濟研究學院副教授沈銘原指出，風力發電使用的巨型風機葉片中的碳纖維雖被視為「黑金」但，風機葉片堅固的複合材料結構，一般回收後處理不易，興大結合風電葉片材料供應業界上緯投控獨家研發的「微波熱裂解技術」，能精準地處理葉片結構中的「碳纖維拉擠碳板」，處理速度更快且能耗顯著降低，回收只是第一步，雙方更致力「高值化應用」。

請繼續往下閱讀...

傳統羽球拍多採熱固性複合材料（碳纖維結合環氧樹脂）製成，雖輕盈強韌，卻有著不可回收的缺點，沈銘原與精密工程研究所、循環經濟研究學院研究團隊跳脫傳統碳纖維產品慣用的「熱壓成型」思維，運用「再生碳纖維改質技術」與「再生碳纖維補強熱塑複材混練造粒技術」兩項專利技術，成功開發全球首支射出成型的專業級複合材料羽球拍。

興大指出，這支球拍不僅在碳排上極具優勢，整支球拍（包含再生纖維與熱塑性樹脂）未來均可再次回收利用，成功將過去被視為廢棄物的複合材料，再生為高附加價值的商品。

今日興大辦發表會，上緯集團也贈送100支「再生碳纖維羽球拍」給興大，象徵永續理念將透過運動與教育落實深耕。

興大與業界合作，將風力發電廢葉片中的碳纖維回收製成「黑金球拍」。（圖：興大提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法