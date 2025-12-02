澎湖「黑金」開採！ 西嶼紫菜礁採收首日傳婦女摔傷

澎湖今年底紫菜首採，在西嶼紫菜礁展開。（記者劉禹慶攝）

澎湖黑金紫菜聲名在外，每年皆在農暦春節前採收，因此被視為年終獎金，對於澎湖人而言，也是家庭副業的經濟來源之一，與「白金」土魠、 「綠金」海菜並稱澎湖3金，今年底首採由西嶼紫菜礁率先展開，但開採首日就傳出經驗老道婦女「失足」摔傷。

由於今年入冬以來氣候忽冷忽熱，導致野生紫菜生長不佳，全澎紫菜率先開採的紫菜礁，平均每個人只有2-3斤採收量，開採首日更發生經驗老道的婦女不堪岩石溼滑而失足摔傷，導致右腳腕脫落，到衛生福利澎湖醫院打石膏，需休養1個月左右才能復原，因此採摘人數不多，反而一旁有不少釣客採拔紫菜當作釣魚魚餌。

西嶼竹灣紫菜礁因紫菜範圍不大，每年未見有第2次的採拔行動，需待明年冬季才可再次採拔。除了西嶼竹灣紫菜礁生長野生紫菜之外，湖西、花嶼和北海聞名中外的姑婆嶼，因同樣需在寒冷惡浪中才能良好的成長，必須看近日天氣變化才能決定採集日。

澎湖紫菜大都在無人島離島成長，部分屬於特定村里管理，例如，姑婆嶼紫菜由白沙赤崁龍德宮管理，除了向村民收取「丁口錢」，發放採集證登島採收外，也會統包標給業者採收。但西嶼紫菜礁屬陸連島，因此不可以發包，開放給鄰近村里自行採收。

紫菜礁是陸連島，容易失足跌傷。（記者劉禹慶攝）

