館長健身房突發營運公告！ 「一句話」網驚呼不妙

成吉思汗健身俱樂部突然發出營運公告。（取自粉專「GK 成吉思汗健身俱樂部 進化綜合格鬥中心」）

網紅館長陳之漢日前被員工「毀滅式爆料」，讓他的健身房遭質疑有營運困難。事隔多日，館長的健身房「成吉思汗健身俱樂部」粉專突然發文，表示「場館營運正常」。但不少網友看到這句話卻直呼「這種說法大概就是要倒了」，而針對相關留言，健身房表示：「還請大家注意網路上的發言、理性回覆。」

館長日前遭員工毀滅式爆料，其中一段員工留言指，館長發言越來越靠近中國，導致健身房流失不少會員，加上館長長期在直播提到自己生意虧錢，讓不少網友認為館長健身房出現經營問題，可能將要倒閉。

請繼續往下閱讀...

館長的健身房粉專「GK 成吉思汗健身俱樂部 進化綜合格鬥中心」今日突然發出「營運公告」，對會員喊話，表示業界近來傳出其他品牌停業的新聞，導致不少會員關心成吉思汗的營運狀況。

粉專表示，目前「場館營運正常」，另外，會員的會籍都採取月繳制，沒有大量預收款風險。除此之外，會費、教練課程皆由，《綠界科技》履約保證，最後，聲明也喊話「我們會持續在這裡」。

不過，貼文下方，網友卻紛紛留言表示「這種說法大概就是要倒了」、「老闆都去當中國人了」、「很快就會全部倒閉了」、「資深教練都跑了」、「但你們老闆一直說快撐不下去了耶」；前桃園市議員王浩宇也在臉書轉貼該公告，並表示其他知名健身大品牌，不用發出聲明，大家都知道他們營運狀況很正常。他也說，「每次需要發出聲明解釋的，其實很多消息都不是空穴來風。虧多少館長有說，會員好自為之。」

而針對相關留言，健身房則表示：「還請大家注意網路上的發言、理性回覆。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法