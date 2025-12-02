為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    火馬年彩妝怎樣畫才吸睛？竹市高中生呂芯妤倒勾技法奪技藝競賽優勝

    2025/12/02 18:59 記者洪美秀／新竹報導
    2026火馬年彩妝怎樣畫才吸睛？新竹市光復高中學生呂芯妤以驚豔的倒勾技法奪全國技藝競賽家事類優勝。（記者洪美秀攝）

    2026火馬年彩妝怎樣畫才吸睛？新竹市光復高中學生呂芯妤以驚豔的倒勾技法奪全國技藝競賽家事類優勝。（記者洪美秀攝）

    明年是馬年，怎樣的彩妝能吸引人？新竹市光復高中時尚造型科三年級學生呂芯妤，在今年度全國中等學校家事類技藝競賽，以倒勾技法奪得全國優勝獎，未來將繼續往彩妝界努力、升學，期能成為國際彩妝師。

    呂芯妤說，今年競賽以真人彩妝－2026火馬年年曆攝影彩妝、金馬獎頒獎典禮彩妝紙圖設計及真人彩妝－金馬獎頒獎典禮彩妝設計為主。選手需運用大會指定的眼影、口紅與假睫毛完成所有作品，對技術、創意與臨場應變能力皆是極大考驗。呂芯妤說，整個賽程相當緊湊，一開始的馬年攝影彩妝因些許小失誤讓她很緊張，後來調整節奏，抓住表現重點，在細節與色彩上完成。

    第二題紙圖設計須使用大會提供的彩妝品，需呈現難度較高的「倒勾技法」，因有過去反覆練習所累積的經驗，使她成功轉化緊張情緒，順利完成畫面構成與造型細節。第三題真人彩妝再次要求倒勾技巧，加上眼影飛粉、假睫毛偏硬等不利因素增加操作困難度，都以扎實技術逐一克服，並在時限內完美呈現作品。能獲優勝，讓她覺得辛苦練習及比賽都值得了。

    老師也肯定呂芯妤在比賽中的優異表現，肯定其用專業、毅力與高度自律獲得此獎，更期許能藉此激勵更多學弟妹勇敢挑戰自我，在技藝競賽中持續創造佳績。呂芯妤也希望未來繼續升學，更上層樓，成為國際彩妝大師。

    2026火馬年彩妝怎樣畫才吸睛？新竹市光復高中學生呂芯妤以驚豔的倒勾技法奪全國技藝競賽家事類優勝。（記者洪美秀攝）

    2026火馬年彩妝怎樣畫才吸睛？新竹市光復高中學生呂芯妤以驚豔的倒勾技法奪全國技藝競賽家事類優勝。（記者洪美秀攝）

