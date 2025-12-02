取日本名諷刺中國否認舊金山和約 專業教師列「12諧音名」網笑爆

揶揄中國否認舊金山和約，網路掀起「瘋取日本名字」熱潮。（圖片由「なるみの楽しい日本語教室（周若珍・Narumi）」授權提供，本報合成）

近期中國外交部公開放話，中方從來沒有接受《舊金山和約》，強調它對中方「非法無效」，引發國際關注。隨著相關事件在網上發酵，有越來越多台灣民眾重新討論《馬關條約》等歷史文件，社群平台還掀起「瘋取日本名字」熱潮，揶揄中國此舉意外讓台灣時隔70年「回歸日本」。

中國外交部最新發布的《舊金山和約》無效論，引起各界議論，日本政治人物、網友們對此完全不買單，反過來吐槽中方說詞「自掘墳墓」，因為若《舊金山和約》無效，代表台灣目前仍是日本領土。而台灣網友則以「《馬關條約》被強制續約」、「台灣仍是日本領土」等議題，在各大社群平台展開前所未有的超人氣討論現象。

目前相關話題已從瘋傳日治時代的「台灣人改姓名單」對照表、討論往後台灣人飛日本是否要搭國內航線，衍生到全台掀起「瘋取日本名字」等另類21世紀皇民化運動熱潮，並在臉書、IG、PTT、Threads、X（原推特）、噗浪（Plurk）等大社群平台上，皆有人分享各種令人莞爾一笑的日本名字，並吸引專業日語人士也加入同樂。

知名日文老師周若珍今（2日）在臉書發文表示，「如果台灣被日本收編，就得取個日本名字才行」，為此她推薦大家可以從日本網站「名字由來net」查詢姓氏發音，甚至還貼心精心準備像是「大又池久」、「吉開美丸」等12個日文名字，並強調這些名字的姓氏在日本真實存在，但若用中文或台語來唸，就會發現充滿許多爆笑諧音哏。

其他台灣網友也發揮創意，分享各種諧音滿滿的趣味日本名字，「英英美代子」、「必須是溫朷久合雅」、「你好，我是宮美村掐」、「怎麼能少了森上梅友前」、「瓦搭西哇：大道 函步助」、「大家好，我是甲賀道修報」、「鷲武棟桃，我已經想好了！」、「部豪義司，台灣人最愛講的一句話」、「聽說姓洪的都是三井，那我只好取三井奧淚」、「粉穗幸谷澤來報到了，請問哪裡可以領日本護照呢？」。

綜合外媒報導，日本首相高市早苗11月7日重提「台灣有事」議題，讓中國大動作祭出一系列報復措施，高市早苗不懼施壓，11月26日援引1951年簽署的《舊金山和約》，直言日本當時放棄有關台灣的所有權利，並沒有立場認定台灣的法律地位。對此，中國外交部從11月27日起不斷公開強調，中方從來沒有接受過《舊金山和約》，聲稱它違反1942年《聯合國家宣言》與國際法基本原則，痛批《舊金山和約》不具效力。

