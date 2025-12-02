台中汰換課桌椅開放學生領用 盧秀燕遭疑為作秀跳過法定程序

台中市配合汰換可調式課桌椅後，原國中小木製課桌椅有條件開放學生領用。（市府提供）

台中市長盧秀燕日前赴潭陽國小了解汰換仍堪用的木製課桌椅開放學生免費領取情況，引起部分民眾質疑盧秀燕為了作秀，無視法規逕自開放領取，讓公務員為難；教育局指出，台中市配合汰換可調式課桌椅後，訂出國中小木製課桌椅汰換處理原則，已達使用年限的課桌椅除無償移撥其他教育團體外，須辦理兩次標售，未標售出去才開放學生免費領用，潭陽國小是均完成相關標售程序後，才開放家長申請未標售的木桌椅，並非跳過程序領用，各校仍須依規定辦理。

台中市斥資15億，分3年階段性汰換全市國中小學使用可調式課桌椅，今年第一梯次先汰換國小五、六年級及國三生的課桌椅，預計年底汰換完畢。

日前潭陽國小開放家長領用汰換下來堪用的木製課桌椅，盧秀燕前往了解領用情況，引起質疑，市長一紙命令就跳過法定程序，讓家長領用公家財產，恐讓公務人員為難，根本只為作秀。

教育局指出，配合汰換可調式課桌椅後，汰換下來的木製課桌椅如何善用，教育局另訂「木製課桌椅汰換處理原則 」，未達使用年限的木製課桌椅，學校留用或備品調度，或跨校、跨機關無償移撥。

針對已達使用年限但還堪用的木桌椅，由學校留用或無償移撥給其他教育單位，沒有教育單位申請即上「惜物網」標售，標售兩次後仍有剩餘課桌椅，才開放該校學生免費申請領用，每人申請兩套為原則，弱勢學生優先。

教育局指出，潭陽國小日前因已完成標售程序後才開放學生家長登記領用未標售課桌椅，並公佈領用日期，當天市長前往視察，並非跳過相關程度直接開放讓家長到學校領用課桌椅；未來各校也須依相關處理原則辦理開放木桌椅讓學生家長申請領用。

