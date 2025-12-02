中央擬2027年起廚餘養豬全面退場 屏東黑豬農籲設共同蒸煮中心

屏縣黑豬產業興盛，黑豬飼養畜牧協會建議禽類下腳料能讓養業者繼續使用。（資料照，屏東縣政府提供）

非洲豬瘟中央災害應變中心擬以1年為限，讓廚餘養豬全面退場。屏東縣政府今（2）日表示，等政院拍板後會正式對外說明。屏東縣黑豬飼養畜牧協會理事長方志源則表示，建議禽類下腳料讓養黑豬繼續使用，並由政府設置共同蒸煮中心，高溫蒸煮高危險廚餘加以消毒，讓黑豬產業可以繼續發展。

非洲豬瘟中央災害應變中心昨（1）日與各地方政府開會，討論廚餘養豬擬全面退場，以1年為限。屏東縣政府今天表示，目前只是應變中心的方案，行政院還沒核定，等政院拍板後會正式對外說明。

請繼續往下閱讀...

屏東縣黑豬飼養畜牧協會理事長方志源則表示，在會中有提出，畜禽下腳料要讓黑豬農繼續使用，因這部分跟廚餘不相關。此外，黑豬品種不一且成長慢，若轉型吃飼料，除了成本划不來，也會影響肉質，沒有經濟價值了，誰還要養？如果一年後全面禁止廚餘，「養黑豬的也可能就被去除了！」。

方志源也說，建議政府建置共同蒸煮中心，廚餘全面消毒才是重點，將有危險或高危險的廚餘高溫蒸煮，讓安全廚餘可繼續使用，更讓黑豬產業得以繼續發展。此外，禽類下腳料與畜類不同，沒有道理連禽類下腳料也禁止，如果全部都禁止，黑豬還能吃什麼？此外，1年轉型期也不夠，至少要3年才比較合理，政府可利用這3年建置蒸煮中心，落實安全廚餘養豬。

屏縣有1285家養豬場，全國最多，飼養100萬頭左右豬隻，全國第二位，其中有98家經環保局核准可再利用廚餘養豬，廚餘養豬數有15萬519頭。

