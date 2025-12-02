長褲變7分褲！家扶歲末送暖缺280份禮物 電暖器、冬衣急募中

家扶兒在寒流來襲時只能靠多裹幾層棉被禦寒，希望能有一台電暖器讓全家取暖。（南台中家扶提供）

南台中家扶中心歲末送暖，為扶助家庭募集1100份的「心願禮物」，每份1500元的電暖器、禦寒衣物或生活禮券三擇一，目前還缺280份等待認捐，也將於本月7日在大仁國小、中山國中舉辦愛心市集，邀請民眾逛市集，挖寶做愛心。

南台中家扶中心表示，心願禮物中首批電暖器與禦寒衣物，陸續送抵扶助家庭，為寒冬帶來即時溫暖，其中家扶兒小凱一家四口住在一個大套房，爸爸因紅斑性狼瘡引起腎臟炎，無法工作，家裡經濟依靠媽媽清潔工作收入，今年小凱家有安全、省電的新電暖器，溫暖一家人，減輕電費壓力，也改善孩子及父親因受寒生病的情況。

還有家扶兒小恩，一年長高8公分，原來穿的褲子變成7分褲，不保暖也引來測目，他最大的心願就是擁有合身、保暖的衣褲，也收到禦寒衣物禮券，與家人購買冬衣，穿得保暖、有自信。

今年愛心市集設有120個攤位，販賣生活用品與家居雜貨，包括小家電、玩具文具等，也有童裝、皮件服飾，及手作商品、美食特產，現場也有中醫義診，並且提供掏耳、吉他彈唱、精油芳療、剪髮、經絡按摩等服務，民眾可隨喜樂捐，收入挹注心願禮物專案；弘光科技大學餐旅系也連續11年參與愛心市集，提供蚵仔煎、蝦仁煎、黑糖糕等超人氣美食。

愛心市集當天舞台設置「愛心鑼」，邀請民眾敲響愛心鑼，每聲響鑼都代表捐助心願禮物。

南台中家扶中心將於12月7日在大仁國小、中山國中舉辦愛心市集。（資料照，南台中家扶提供）

