迎產業新契機 台南與日本深化多領域合作

日台商務促進會會長今角友美今（2）日率領幹部拜會台南市長黃偉哲，針對台日雙方在半導體、AI智慧製造、綠能政策、農漁產供應鏈及教育旅行等領域深入交流。雙方認為，在科技產業與永續城市策略加速融合的背景下，日本地方政府、企業與台南的合作將迎來新一波關鍵契機。

黃偉哲表示，台南已逐步形成全球級的科技產業聚落，特別是南部科學園區的能量備受國際矚目。台積電先進製程全面佈局於台南，使本市成為全球晶片供應鏈的重要基地，並吸引眾多國際企業持續深耕投資。

黃偉哲強調，南科、沙崙智慧綠能科學城與柳營智慧機器人專區，已建立能讓企業「測試、導入到量產」的完整場域，是日商推動技術落地的重要平台。

除科技外，黃偉哲也指出，台南與日本的食品供應鏈合作亦持續深化。台南良質米已成功出口日本市場，並獲得當地通路與消費者肯定；芒果、文旦、果乾與冷鏈水產品等加工品，也逐步受到日本經銷端的高度關注，顯示台南在食品產業安全管理及溯源系統的成果已獲國際信任。

在教育與文化交流方面，黃偉哲表示，台南具備深厚歷史文化底蘊、良好治安與友善城市氛圍，近年成為日本高中及大學教育旅行的熱門目的地。2025至2026年間，已有多所日本高校與大學確定來訪，並將培養學生以跨領域方式認識台南的科技、文化與永續發展。

黃偉哲表示，台南市政府將持續透過單一窗口整合跨局資源，協助日本企業在臺南投資、研發與經營，並期待與日台商務促進會持續合作，共同推動雙方在產業鏈結、食品安全、城市永續、教育旅行及地方政府交流等領域展開具體成果。

市府強調，此次拜會象徵台南與日本交流不僅深化，更朝向多面向、長周期與制度化合作方向邁進，有助提升城市國際能見度與產業競爭力，並為台日共同開創下一階段合作奠定重要基礎。

