柴油車審驗、檢測更省時！「中隆汽車」成新北首家雙檢合一認證保養廠

新北市首家獲雙檢合一認證的中隆汽車，技師正進行柴油車安全審驗。（新北市環保局提供）

新北市環保局輔導位於鶯歌區的中隆汽車公司，成為新北首間具備「交通安全審驗」與「柴油車黑煙檢測」功能的「雙檢合一」認證保養廠，環保局指出，此舉開創新北首例，讓第4期以上大型柴油車、使用自動排檔的柴油車、原廠出具證明文件免驗馬力的柴油車主，能享受一站式的便利檢測服務。

環保局長程大維表示，推動認證保養廠是要讓檢測與維修服務緊密結合，不僅強化柴油車管制，同時兼顧車主的便利，透過「一站式檢測」服務，讓車主省時省力，更能及早發現車輛問題，立即維修改善，對市民健康與空氣品質都是加分。

環保局說，柴油車黑煙是影響空氣品質的重點污染來源之一，新北市目前第4期以上的大型柴油車約有1.8萬輛，每年均有龐大的檢測需求，過去車主須分別前往「監理站」及「柴油車黑煙檢測站」，現在透過「雙檢合一」認證保養廠，車主可在同一地點完成交通安全審驗與環保黑煙檢測，預估可節省一半以上時間，大幅提升便利性。

環保局說明，中隆汽車公司自2023年輔導成為授權柴油車黑煙檢測認證保養廠，初期僅授權檢測環保局清潔隊車輛，經長期觀察、確認檢測設備與流程符合規範，今年9月正式擴大授權檢驗對象，增加民間4期以上大型柴油車，都可到該廠進行黑煙檢測領取自主管理標章，截至今年11月21日止，中隆汽車公司共核發139張自主管理標章，環保局將持續輔導保養廠，加入柴油車黑煙檢測認證保養廠行列。

新北市環保局邀專家學者現場審查、輔導保養廠業者。（新北市環保局提供）

