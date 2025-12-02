漲太兇？算便宜？溪頭年票漲至3000元網戰翻

南投溪頭園區明年門票起漲，其中年票還從2000元漲到3000元，漲幅5成讓網友戰翻。（記者劉濱銓攝）

南投溪頭園區明年門票起漲，其中不限次數入園的「溪頭之友」年票，還從2000元漲到3000元，漲幅5成，就有網友批評年票從1500元、2000元，再到3000元，連番上揚「漲太兇」，但也有網友認為「算便宜」，換算下來每月250元，等同一天的全票價格；溪頭漲價議題，意外讓網友戰翻。

溪頭園區明年起全票從220元漲至250元，優待票從180元變200元，半票110元變130元，65歲以上特惠票從30元漲至40元，另外，「溪頭之友」年票在2023年7月已從1500元漲至2000元，短短2年半將再漲至3000元，引發網友質疑。

就有人認為年票漲太快，引發認同的網友附和「太誇張了」；但也有人說每年3000元算便宜，換算下來每個月才250元，等於明年全票調漲後的價格；另有網友表示，若建設與設施做好一點，漲價也是合理，並肯定園區這半年來有進步，期望漲價後仍可繼續進步。

溪頭園區回應，明年門票調漲不只因人事、保險成本上揚，還與園區近年頻遭風災需要修繕，林木樹齡增長需要伐除，以及步道維護、納管污水管線等有關，像污水管線設施就花費7、800萬元，現已明顯降低污水氣味，另像園區廁所環境、數量也有提升，以服務愈來愈多的遊客，盼適度調漲票價，讓園區營運與體驗更加完善。

