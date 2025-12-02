日本嫁來台灣做新住民關懷員17年獲績優志工 永冶典子：付出就是收穫

從日本嫁來台灣的永冶典子（中）擔任學校的新住民關懷員17年，榮獲新北市第15屆金志獎績優志工獎。（記者黃政嘉攝）

新北市府今在市府表揚第15屆金志獎的志工得獎者，其中新店區的永冶典子榮獲績優志工獎，她從日本嫁來台灣做學校的新住民關懷員已17年，她分享獲獎心情說道，她被陪伴服務的新住民稱作「姊姊」，因此她在台灣有很多「妹妹」，她用「付出就是收穫、堅持就是力量！」作為服務心得總結。

今天獲表揚共有8個志工團隊、50位志工、56位耆心獎（高齡志工）及5位志工督導獲獎，其中，61歲永冶典子於1995年從日本嫁來台灣，與先生育有2子，她因學習中文而與大豐國小夜補校老師結緣，學校成立國際文教中心，她擔任新住民關懷員已17年。她說在日本有1個妹妹，但在台灣也有許多妹妹，因為許多她陪伴服務的新住民都稱她「姊姊」。

請繼續往下閱讀...

獲績優志工督導獎的66歲陳守德說，原本事業因身體因素而收掉，但看到太太當志工卻不嫌累，回到家始終掛著笑容，在她提議下加入板橋區志願服務協會，替獨居長者送餐及電話問安，「只要體力還行，年齡不是問題，」他會持續服務下去。

獲耆心獎的林映松現年81歲，服務年資逾20年。他說，副市長劉和然過去當泰山區的義學國中校長時，有成立美寧娃娃社團，鼓勵學生學習製作芭比娃娃，而他是泰山娃娃產業文化館唯一的男性娃娃衣製作員，他的許多精緻作品也在娃娃館展示，歡迎大家來看。

市長侯友宜表示，新北市志工人數逾19萬，是守候新北市最溫暖的力量，志工男女比率約3比7，他開玩笑說，男性壽命比女性短的原因，就是男性不出門在家閒閒，鼓勵太太揪先生外出、參與志願服務，以免老時待在家變「老孤孓（音同決）」。

陳守德（左1）獲績優志工督導獎、林映松（左2）獲耆心獎。（記者黃政嘉攝）

新北市長侯友宜與金志獎獲獎志工單位合影。（記者黃政嘉攝）

新北市長侯友宜表示，志工是守候新北市最溫暖的力量。（記者黃政嘉攝）

