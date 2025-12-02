紅羅掩埋場3年18次失火引爆湖西鄉民怒火 赴澎湖縣政府陳情

湖西鄉長陳振中與議員許育愷，率同湖西鄉各界人馬前往縣政府前廣場陳情。（記者劉禹慶攝）

紅羅衛生垃圾掩埋場3年來發生了18次大小火警，湖西民眾終日生活在煙霧與惡臭的環境中，終於引爆怒火。今（2）日由湖西鄉長陳振中、議員許育愷領軍，湖西鄉代會、各村長陪同下，議長陳毓仁、議員吳政杰、蔡清續等人「賛聲」，前往澎湖縣政府廣場「陳情」，由縣長陳光復出面接見。

陳振中表示，湖西鄉長期承擔太多、太久、太超過的鄰避設施；掩埋場在湖西、廚餘場在湖西、分選場在湖西、砂石場在湖西、貨運港在湖西、儲油槽在湖西、發電廠在湖西、航空站在湖西、監獄也在湖西，甚至未來還要在湖西設置焚化爐。

請繼續往下閱讀...

隨後陳振中代表提出3點訴求，成立「垃圾分類與減量會報」，各鄉市全面參與；落實垃圾破袋檢查，源頭減量；焚化爐選址必須公開透明，採行多方案評估，而不是預設湖西為唯一選項。其完成約需8年，這段期間應加強紅羅垃圾場相關的軟硬體設施。同時陳情人群也帶來各鄉市垃圾，凸顯湖西鄉承受全澎湖垃圾委屈與不滿。

澎湖縣長陳光復表示，澎湖縣政府已展開湖西鄉紅羅掩埋場消防設備改善計畫，包括熱感影像監控、消防儲水池、消防水塔等，完工後透過AI即時監測溫度，進行降溫之灑水及通報，強化掩埋場消防應變量能，以智慧科技守護民眾安全，降低意外風險。同時陳光復呼籲民眾可以先做好垃圾分類、垃圾減量。

澎湖縣長陳光復直接面對陳情群眾，說明澎湖縣政府處置垃圾場措施。（記者劉禹慶攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法