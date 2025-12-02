為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    早餐店「鹹甜醬油膏」市售難尋？ 老饕揭：在家就能煮出來

    2025/12/02 17:35 即時新聞／綜合報導
    網友好奇，早餐店的「鹹甜醬油膏」市售都找不到，引起網友討論。示意圖。（資料照）

    日常生活中，早餐店的蛋餅、蘿蔔糕少不了「靈魂醬油膏」，但有網友發現，店家所使用的那種甜鹹風味，與市售版本差異甚多，讓原PO苦惱究竟該去哪裡買。貼文曝光後，不少網友也透露，多數早餐店都是自己調製，只要把市售醬油膏加入適量糖與冷開水攪拌，就能在家還原相近口味。

    網友在社群平台Threads曬出1張蛋餅照，並好奇問說，為什麼早餐店的醬油膏特別香甜，與家中那種深色、偏鹹的版本完全不是同一味，讓原PO忍不住問，「這種帶甜味的醬油膏到底去哪裡買？」

    貼文曝光後，立刻引起網友討論，「醬料是老闆自己調的，我家附近的早餐店比這個用料豐富，蒜頭、辣椒、蒜苗清醬油，我常常是為了這個味道才買他們家的東西」、「我是自己煮，用素蠔油+糖+水+蒜泥，如果覺得不夠稠可以加太白粉水，比例都隨意，邊煮邊試味道」、「市售的油膏加一點糖、少許冷開水調勻，就會很像」。

    另外，有不少網友也推薦，「東成味味露，中北部很難看到」、「南北貨行很大桶，一兩百元五六公升那種就是了」、「有跟早餐店買過，以前叫三環，現在改名了，蝦皮好像有」、「黑龍醬油膏沾甚麼都好吃，不死鹹菜市場雜貨店都有賣」。

