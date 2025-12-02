宜蘭礁溪路車禍多議員促改善 農曆年前分隔島缺口將增設紅綠燈

宜蘭礁溪路3段2年內至少發生10起車禍，今年9月更造成1人死亡，縣議員林聰池要求改善，認為相關單位暫時以紐澤西護欄封閉分隔島缺口非正確解方。（縣議員林聰池提供）

宜蘭縣礁溪路3段2年內至少發生10起車禍，今年9月更造成1人死亡，縣議員林聰池要求改善，認為相關單位暫時以紐澤西護欄封閉分隔島缺口非最好解方，今天經公路局及宜蘭縣政府會勘後，初步達成共識，農曆年前將在缺口處增設紅綠燈（三色號誌）提升用路安全。

林聰池說，今年9月有用路人疑似要迴轉切換至內車道，不慎遭後方貨車追撞死亡，此路段2年內至少發生10起車禍，事故後相關單位以紐澤西護欄封閉案發地點的分隔島缺口，引發地方民眾反彈。

請繼續往下閱讀...

他說，該路段長且分隔島一側有許多住家、加油站和便利商店等，民眾確實有迴轉需求，單純封閉分隔島缺口並非解決之道，反而造成居民出入不便，建議應重新評估增設三色號誌的可能性，在保障用路安全的同時，兼顧居民通行需求。

林聰池說，強制封閉只會讓民眾繞更遠的路，反而可能增加其他路段風險，設置三色號誌才是兼顧安全與便利的做法，讓用路人可以安全、有秩序地迴轉。

林聰池今天邀集宜蘭縣府交通處、公路局東區養護工程分局、礁溪鄉公所及民代等相關單位會勘，經縣府評估認為適合設置三色號誌提升用路安全，東區養護工程分局也表示願意協助增設號誌避免憾事再次發生，改善工程費用將由東區養護工程分局負擔，並請交通處委管，預計今年農曆過年前可完成設置。

宜蘭礁溪路3路段路長且分隔島一側有許多住家、加油站和便利商店等，縣議員林聰池認為當地民眾有迴轉需求。（縣議員林聰池提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法