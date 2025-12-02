為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    高樓燒出公安問題！ 桃市明年修繕補助增至8000萬 助老社區改善

    2025/12/02 16:50 記者鄭淑婷／桃園報導
    依內政部國土署針對集合式住宅公安申報規定，6層樓以上建築須定期完成公安申報。（建管處提供）

    依內政部國土署針對集合式住宅公安申報規定，6層樓以上建築須定期完成公安申報。（建管處提供）

    4年前高雄城中城大火與近日香港宏福苑大火，燒出高樓層建築公安問題，桃市府補助公寓大廈公共設施維護修繕預算連年提高，明年度預算增加至8000萬元，較今年度多出1800萬元、增幅29%，桃市府都市發展局長江南志表示，6樓以上到15樓建物過去不用，但現也必須定期完成公安申報，申報過程發現許多防火設施長久壞損未修等困難，逐年增加補助預算，主要是讓有公安疑慮的建物，輔導成立管委會並透過補助改善設施。

    建管處表示，該筆預算主要針對已完成管理組織報備的社區而設，補助範圍涵蓋既有合法共用部分的必要維護修繕，從提升消防與避難機能、改善環境設施，到綠能設備等，今年度補助項目分有7大項，其中新增電動車防火毯，未來也會依據每年申請情形及國內社區管理趨勢滾動式調整。

    建管處說明，各類項目補助從2萬到25萬元不等，去年核定案件共940件，主要申請改善消防設備、外牆剝落、電梯維修、屋頂滲漏水、地下室照明，今年總核定增加至1168件，主要申請項目包含消防修繕、外牆改善、電梯維修、電動車充電及EMS、防火毯。

    依內政部國土署針對集合式住宅公安申報規定，16層以上或高度逾50公尺每2年須申報1次公安，8到15層每3年申報1次、6到7層每4年申報1次，建管處統計，截至11月30日止，桃園市16層樓以上共283件，其中超過70公尺以上有230件，申報率超過9成；12到15層樓應申報數為1160件，申報率9成5，而8到11層應申報數量839，申報率8成5。

    另，今年起針對2004年元旦以後領得使用執照的6到7層公寓大廈要求公安申報，應申報數為341件，申報率目前為65%，明年則針對2003年12月31日前領得使照的6到7層公寓大廈，應申報件數1321件。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播