高樓燒出公安問題！ 桃市明年修繕補助增至8000萬 助老社區改善

4年前高雄城中城大火與近日香港宏福苑大火，燒出高樓層建築公安問題，桃市府補助公寓大廈公共設施維護修繕預算連年提高，明年度預算增加至8000萬元，較今年度多出1800萬元、增幅29%，桃市府都市發展局長江南志表示，6樓以上到15樓建物過去不用，但現也必須定期完成公安申報，申報過程發現許多防火設施長久壞損未修等困難，逐年增加補助預算，主要是讓有公安疑慮的建物，輔導成立管委會並透過補助改善設施。

建管處表示，該筆預算主要針對已完成管理組織報備的社區而設，補助範圍涵蓋既有合法共用部分的必要維護修繕，從提升消防與避難機能、改善環境設施，到綠能設備等，今年度補助項目分有7大項，其中新增電動車防火毯，未來也會依據每年申請情形及國內社區管理趨勢滾動式調整。

建管處說明，各類項目補助從2萬到25萬元不等，去年核定案件共940件，主要申請改善消防設備、外牆剝落、電梯維修、屋頂滲漏水、地下室照明，今年總核定增加至1168件，主要申請項目包含消防修繕、外牆改善、電梯維修、電動車充電及EMS、防火毯。

依內政部國土署針對集合式住宅公安申報規定，16層以上或高度逾50公尺每2年須申報1次公安，8到15層每3年申報1次、6到7層每4年申報1次，建管處統計，截至11月30日止，桃園市16層樓以上共283件，其中超過70公尺以上有230件，申報率超過9成；12到15層樓應申報數為1160件，申報率9成5，而8到11層應申報數量839，申報率8成5。

另，今年起針對2004年元旦以後領得使用執照的6到7層公寓大廈要求公安申報，應申報數為341件，申報率目前為65%，明年則針對2003年12月31日前領得使照的6到7層公寓大廈，應申報件數1321件。

