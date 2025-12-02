為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    海外台灣學校三長會議 教育部：展現台灣優質教育重要據點

    2025/12/02 16:48 記者林曉雲／台北報導
    教育部國際司副司長陳立穎（前排右五）表示，東南亞4所海外台灣學校皆致力承擔我國在海外中小學教育重責，也是我國展現台灣優質教育的重要據點。（教育部提供）

    教育部國際司副司長陳立穎（前排右五）表示，東南亞4所海外台灣學校皆致力承擔我國在海外中小學教育重責，也是我國展現台灣優質教育的重要據點。（教育部提供）

    越南胡志明市台灣學校、馬來西亞吉隆坡台灣學校、印尼雅加達台灣學校及印尼泗水台灣學校共有2712名學生，為促進各校間的合作交流，強化校務營運與發展，舉辦第24屆海外台灣學校董事長、校長暨家長會長聯席會議。教育部國際司副司長陳立穎表示，東南亞4所海外台灣學校皆致力承擔我國在海外中小學教育重責，也是我國展現台灣優質教育的重要據點。

    陳立穎說明，海外台灣學校係台商慷慨解囊捐款募集成立，創立目的是為了提供身在海外的台商子女與國內相同正規教育的機會，並配合政府推展海外文教活動與增進台灣與東南亞教育文化之交流。

    陳立穎也代表教育部表達對於董事長、校長及家長會長們長期於異國深耕教育的感謝，肯定各海外台灣學校辦學成功，成為當地的標竿學校，讓各國人民看見台灣價值，海外台灣學校的學生從幼兒園到高中階段，同學們個個具備跨文化適應力以及多語言的優勢，不但視野寬廣，更符合未來時代需求，對於許多想進軍東南亞的企業，也都是珍貴的人才。

    三長會議由各校報告特色經營，並分享最新教育趨勢，強調AI教育的重要性，綜合座談則是各校就面臨的問題與挑戰進行討論，會後安排參訪丁善理紀念中學，觀摩胡志明市台灣學校動靜態教學成果展，陳立穎也亦特別拜會胡志明市國家大學副總校長陳高榮（Tran Cao ViNh），深化我國大學與該校的教育合作。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播