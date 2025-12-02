為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台南好吉曆桌遊搭配特色營養午餐 永康國小推廣食在地飲食文化

    2025/12/02 16:38 記者劉婉君／台南報導
    永康國小搭配「台南好吉曆」桌遊，推出五行特色營養午餐。（記者劉婉君攝）

    永康國小搭配「台南好吉曆」桌遊，推出五行特色營養午餐。（記者劉婉君攝）

    台南市永康國小結合「台南好吉曆」桌遊，引導學生認識四季節氣與台南農產的關係，今（2）日並推出五行的特色午餐料理，讓學生吃當季在地食材，了解台南在地農產的飲食文化。

    永康國小校本課程運用台南好吉曆桌遊，引導學生從遊戲互動中，瞭解四季各節氣的特色，及台南各產區對應的農特產品及生產季節，加深學生印象。

    學校營養師王瓊嫣今天也運用「台南好吉曆」食曆，依據四季與五行的飲食概念，推出特色午餐料理，以當令食對應白、綠、黑、紅、黃5色，包括使用新化地瓜搭配栗子的地瓜栗子飯，七股紅蔥頭與菠菜，鹽水小番茄的番茄炒蛋，安南區的白蘿蔔與玉米湯品，西港胡麻油搭配香菇的麻油香菇雞等，兼具美味與營養均衡，讓小朋友直呼「好吃！」

    永康國小校長洪國展表示，利用「台南好吉曆」教材教具，推出四季五行特色午餐料理，以及季節與農產連結的課程活動，倡導吃當季、食在地的健康飲食概念，希望傳承台南在地飲食文化。

    永康國小搭配「台南好吉曆」桌遊，推出五行特色營養午餐，小朋友吃得津津有味。（記者劉婉君攝）

    永康國小搭配「台南好吉曆」桌遊，推出五行特色營養午餐，小朋友吃得津津有味。（記者劉婉君攝）

