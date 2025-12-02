任期剩387天最想做哪些建設？ 陳其邁提到「這些路」

陳其邁說明最後387天任期，在左楠第一個想完成新台17線，第二個是捷運紫線可行性評估。（記者王榮祥翻攝）

高市議員李雅芬今「燒聲」質詢市長陳其邁，問他市長任期剩387天、最想完成哪些建設？陳其邁答詢指出，如果以議員選區左營楠梓，最想完成的是新台17線、捷運紫線等交通路網。

李雅芬因感冒、聲音變得沙啞有磁性，她說本來是該休息，但想到每個會期只有這50分鐘可以跟市長與市府團隊面對面討論市政，想想還是要把握為民發聲的機會；她詢問市長陳其邁，距離市長卸任剩下387天，最想做的市政建設有哪些？

陳其邁答詢指出，在議員的選區左營與楠梓，他比較在意新台17線到終點南門的進度，預計明年10月左右可完工，第二是捷運紫線可行評估已送交通部，期待這部分盡速加快行政程序，第三還是跟交通改善有關，包括園區南路、後昌路等整體路網盼盡快完成，楠梓運動園區周遭交通跟設施也希望儘速完善。

李雅芬繼續追問，市長曾在2020年11月29日允諾，會評估在楠梓區德民路、高楠公路口場域，規劃北高雄風雨球場，她帶著沙啞聲音懇切指出每次質詢都會要求，5年過去了仍無具體消息，是否可能在市長卸任前動工。

陳其邁說明，該場域原來有一座高壓電塔，日前已經拆除了，目前正重新規劃包括藍球、排球等空間，後續希望有機會能太陽能光電廠合作，約可減少一半負擔，如果有潛商，希望能在明年底順利動工。

李雅芬持續5年爭取北高雄風雨球場，陳其邁表示如果有潛商，最快明年底可動工。（記者王榮祥翻攝）

