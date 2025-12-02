為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    國旅推平日住宿補助 觀光署長：會防堵業者抬回原價

    2025/12/02 16:33 記者蔡昀容／台北報導
    交通部明年擬推平日住宿優惠，觀光署長陳玉秀（見圖）表示，業者須以平日住宿價格來定價，正在研擬防堵機制。（記者蔡昀容攝）

    為鼓勵國人平日國旅，交通部明年推優惠方案，平日住宿每人最多2晚2000元。民眾擔心，旅宿業者將拉抬平日房價，讓優惠補助毫無意義。交通部觀光署長陳玉秀表示，正在討論防堵機制，業者不可以訂回原價，必須以平日住宿價格來定價。

    觀光署明年推出5大方案：平日住宿優惠、生日住宿優惠、遊樂園留宿優惠、企業員工國內旅遊獎勵、Taiwan PASS平日優惠。其中平日住宿優惠，初步規劃是第1晚抵用800元、第2晚連住抵用1200元，每人最多2晚2000元。

    觀光署今天舉辦2025觀光產業數位博覽會。陳玉秀受訪說明，平日與假日住房熱度及旅宿房價有落差，平日大約是假日房價6成；觀光署針對平日住宿進行補助，概念是鼓勵民眾平日請假國旅，並由政府幫忙分攤住宿費。

    陳玉秀指出，旅宿業者及民眾對此反應不錯，不過也有人擔心，業者會將平日房價突然定回原價。觀光署正與業者討論制約機制，防堵這樣的情況，業者不可以訂回原價，必須以平日住宿價格來定價。她也向企業喊話，鼓勵員工休假，適度休假對工作效率有幫助。

    另外，觀光署擬成立觀光智庫「台灣觀光研訓院」，進行戰略規劃、數據分析及觀光人才培訓。副署長黃勢芳表示，今年底或明年初將成立籌備處，目前正在物色場地。

