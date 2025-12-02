為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台東從全國最胖瘦到全國第6 衛局籲健康減肥才是主要目標

    2025/12/02 17:03 記者劉人瑋／台東報導
    透過營養師諮詢與減重活動，台東縣這次擺脫全國最胖前5名。（縣府提供）

    透過營養師諮詢與減重活動，台東縣這次擺脫全國最胖前5名。（縣府提供）

    花東常被說成「花東本一體」，據教育部體育署去年所做運動現況調查，兩縣連肥胖程度也是難兄難弟，二縣名次經常在全國前二胖消長，去年花蓮縣是全國第5名，台東縣雖脫離前5名，但也是第6名。台東縣衛生局表示，健康減肥才是主要目標。

    該項調查前五名分別是雲、屏、基、高、花等5縣市，台東縣衛生局表示，據教育部體育署去年調查，台東縣過重／肥胖率已自2022年47.5%降至2024年41.0%，成功脫離全國「前五胖」，有實質的進步。

    縣府表示，近年來推動Zumba有氧班、舞蹈班，2023年共推33場球類競賽、17832人次參與，每日步行5000步，累計3600人響應。另推動體位管理競賽「夏日降肉大作戰」，113年成功減重約3075公斤。縣府認為就是這些活動鼓勵縣民多動減重。

    飲食方面，縣府指出，「健康飲食友善店家」已達110家，並透過慢食節、舖食節與料理競賽等活動，推廣在地食材與均衡飲食，健康吃、勤運動才能健康瘦。

    這項調查台東抽樣人口2萬人，足見其可信度，但歷年名次大幅波動也令衛生局不解，例如2018年台東還是全國第12名，之後多年常保第一、全國最胖，直到7、8年前台東縣府多方嘗試協助縣民鏟肉才有如今功效。至於波動原因，主管單位無從得知「瘦得莫名其妙」。

