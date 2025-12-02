為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台北長大的原住民返鄉尋根 「織加歌」奪MATA獎首獎

    2025/12/02 16:30 記者林曉雲／台北報導
    教育部長鄭英耀（左二）今頒發第12屆「MATA獎」首獎給國立台灣藝術大學葉安芸、李泓一、謝宗哲、陳昱綺，作品「織加歌」感動人心。（記者林曉雲攝）

    教育部長鄭英耀（左二）今頒發第12屆「MATA獎」首獎給國立台灣藝術大學葉安芸、李泓一、謝宗哲、陳昱綺，作品「織加歌」感動人心。（記者林曉雲攝）

    第12屆「MATA獎—大專校院暨高級中等學校學生原住民族主題影音及拍片企劃競賽」今（2）日頒獎，國立台灣藝術大學葉安芸、李泓一、謝宗哲、陳昱綺以「織加歌」作品拿下紀錄片首獎，以在台北長大的阿美族林詩涵，返回原鄉七腳川溪口部落為主軸，學習織布與採集歌謠的心路歷程，拍出動人的「回家」故事。

    今年徵件主題是「Tunaw！全力以赴！（邵族語，努力專注的意思）」，頒獎典禮由全球唯一的邵族樂團「瑪蓋丹+Saspin樂團」開場。首獎得主之一葉安芸受訪表示，她拿起相機跟著朋友林詩涵返鄉，紀錄她透過織布和歌謠尋根參與祭典，也看到每個回部落的青年都有些迷惘，但持續地相信、努力、友愛，彼此都覺得很有意義。

    教育部長鄭英耀致詞表示，今年共有64位同學、21件作品從激烈競爭中脫穎而出，MATA獎不只是肯定優秀的作品，更是推動全民原教（原住民族教育）的珍貴力量，許多老師將MATA獎的影像帶進教室，讓學生理解都市原住民、獵人文化、多元史觀的意義，這些作品成為推動全民原教的重要教材，所有老師都是原住民族文化的重要守護者。

    鄭英耀也表示，MATA獎大專組有9部作品獲獎，新世代以自身視角及文化定位，深入部落歷史，用新方法詮釋傳統智慧，令人感動，而高中企劃組有12件作品得獎，展現年輕世代的敏銳觀察與創造力，期盼高中企劃組未來繼續投入拍攝與敘事挑戰大專組，也期待未來有更多年輕創作者加入，讓原住民族影像創作持續蓬勃，讓文化在世代間不斷傳承發光。

    大專組得獎作品關注議題還包括巫師文化的傳承與挑戰、奎諾斯社族人重返祖靈地的步履等多元面向。評審團召集人馬紹．阿紀表示，參賽作品述說不同的故事，卻不約而同傳達出強烈的共同信念「回家」，不僅是地理的歸返原鄉，更是一種個人與族群集體認同交織形成的召喚與覺醒。

    此外，高中12組優選題材，包括大豹社抗爭的歷史意義、噶瑪蘭族獨特的香蕉絲技藝等等；評審團Pisuy Masaw表示，約有3分之1參賽者非原住民，秉持尊重審慎態度進行田調，爬梳文獻資料，展現跨族群間彼此理解與深度對話的可能。

    國立台灣藝術大學葉安芸、李泓一、謝宗哲、陳昱綺的作品「織加歌」，紀錄台北長大阿美族林詩涵返鄉行，拿下MATA獎首獎，感動人心。（記者林曉雲翻攝官網）

    國立台灣藝術大學葉安芸、李泓一、謝宗哲、陳昱綺的作品「織加歌」，紀錄台北長大阿美族林詩涵返鄉行，拿下MATA獎首獎，感動人心。（記者林曉雲翻攝官網）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播