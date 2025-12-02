台北長大的原住民返鄉尋根 「織加歌」奪MATA獎首獎

教育部長鄭英耀（左二）今頒發第12屆「MATA獎」首獎給國立台灣藝術大學葉安芸、李泓一、謝宗哲、陳昱綺，作品「織加歌」感動人心。（記者林曉雲攝）

第12屆「MATA獎—大專校院暨高級中等學校學生原住民族主題影音及拍片企劃競賽」今（2）日頒獎，國立台灣藝術大學葉安芸、李泓一、謝宗哲、陳昱綺以「織加歌」作品拿下紀錄片首獎，以在台北長大的阿美族林詩涵，返回原鄉七腳川溪口部落為主軸，學習織布與採集歌謠的心路歷程，拍出動人的「回家」故事。

今年徵件主題是「Tunaw！全力以赴！（邵族語，努力專注的意思）」，頒獎典禮由全球唯一的邵族樂團「瑪蓋丹+Saspin樂團」開場。首獎得主之一葉安芸受訪表示，她拿起相機跟著朋友林詩涵返鄉，紀錄她透過織布和歌謠尋根參與祭典，也看到每個回部落的青年都有些迷惘，但持續地相信、努力、友愛，彼此都覺得很有意義。

教育部長鄭英耀致詞表示，今年共有64位同學、21件作品從激烈競爭中脫穎而出，MATA獎不只是肯定優秀的作品，更是推動全民原教（原住民族教育）的珍貴力量，許多老師將MATA獎的影像帶進教室，讓學生理解都市原住民、獵人文化、多元史觀的意義，這些作品成為推動全民原教的重要教材，所有老師都是原住民族文化的重要守護者。

鄭英耀也表示，MATA獎大專組有9部作品獲獎，新世代以自身視角及文化定位，深入部落歷史，用新方法詮釋傳統智慧，令人感動，而高中企劃組有12件作品得獎，展現年輕世代的敏銳觀察與創造力，期盼高中企劃組未來繼續投入拍攝與敘事挑戰大專組，也期待未來有更多年輕創作者加入，讓原住民族影像創作持續蓬勃，讓文化在世代間不斷傳承發光。

大專組得獎作品關注議題還包括巫師文化的傳承與挑戰、奎諾斯社族人重返祖靈地的步履等多元面向。評審團召集人馬紹．阿紀表示，參賽作品述說不同的故事，卻不約而同傳達出強烈的共同信念「回家」，不僅是地理的歸返原鄉，更是一種個人與族群集體認同交織形成的召喚與覺醒。

此外，高中12組優選題材，包括大豹社抗爭的歷史意義、噶瑪蘭族獨特的香蕉絲技藝等等；評審團Pisuy Masaw表示，約有3分之1參賽者非原住民，秉持尊重審慎態度進行田調，爬梳文獻資料，展現跨族群間彼此理解與深度對話的可能。

國立台灣藝術大學葉安芸、李泓一、謝宗哲、陳昱綺的作品「織加歌」，紀錄台北長大阿美族林詩涵返鄉行，拿下MATA獎首獎，感動人心。（記者林曉雲翻攝官網）

