今年壓軸吸睛 挪威郵輪太陽號首航高雄港

高雄港於今（2）日上午7時迎來今年第8艘首航郵輪，同時亦是年度壓軸的首航郵輪—挪威郵輪太陽號（Norwegian Sun），帶來1924名外籍旅客到訪高雄港。高雄港務分公司以噴水儀式迎接挪威太陽號首次靠港，該船於下午4點啟程前往香港，繼續展開下一段航程。

挪威郵輪自2023年起連續3年帶來旗下4艘郵輪陸續造訪高雄港，包含挪威寶石號（Norwegian Jewel）、挪威奮進號（Norwegian Spirit）、挪威天空號（Norwegian Sky）和挪威太陽號。其中，挪威寶石號是第3次造訪高雄港，挪威奮進號曾以母港及掛靠港模式靠泊高雄港，也是挪威郵輪迄今唯一以高雄港為母港的郵輪；本次到港的挪威太陽號則是挪威天空號的姐妹船。

挪威郵輪為全球三大郵輪集團之一，所屬太陽號總噸數約7.83萬噸，船長約258公尺，可搭載1936位旅客，船身搭載暖色調的太陽意象彩繪，視覺色彩設計鮮明，靠泊高雄港期間相當吸睛。船上設施包含多家異國風味的餐廳、酒吧與咖啡廳，並配備劇院、健身房、游泳池及SPA等，提供旅客多樣化的娛樂與休閒選擇。

高雄港務分公司攜手高市海洋局，以傳統原住民舞蹈表演迎賓，同時安排春聯書法書寫體驗，更將旅客的英文名字翻譯成中文書寫成作品，讓旅客愛不釋手。

挪威郵輪太陽號這次航程自日本出發，南下行經台灣、香港，展開為期11天的海上之旅，並以高雄港為台灣首航站，接續於12月6日首航基隆港，為台灣旅遊挹注觀光商機。

