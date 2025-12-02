太平山聯外山路落石阻斷交通護送近百人下山 坍方處明早10點搶通

太平山宜專一線8.5公里處今天坍方阻斷交通，下午1點半清除落石讓近百名遊客下山。（林保署宜蘭分署提供）

宜蘭縣太平山國家森林遊樂區宜專一線聯外山路8.5公里處，今天（2日）上午7點坍方阻斷交通，園方下午1點半清除落石讓近百名遊客下山，由於現場持續落石臨時休園，尚有22名住宿遊客留園，坍方處預計明天上午10點搶通恢復通行。

太平山遊樂區昨晚約有120名住宿遊客，其中的22人今晚預訂續住，宜專一線坍方後，造成交通受阻，不開放遊客上山，林業及自然保育署宜蘭分署下午宣布休園。

請繼續往下閱讀...

太平山遊樂區經理阮名揚說，下午1點半，工作人員清除坍方處落石，採現場戒護方式，護送近百名住宿遊客通過坍方處，協助他們下山，預訂續住太平山莊的22人仍留在園區。

林保署宜蘭分署派員清理坍方處落石，希望在明天上午10點重新開園，初期改採單線雙向戒護通行，蹦蹦車第一班次延至10點半發車。

太平山宜專一線8.5公里坍方處，林保署宜蘭分署預計明天上午10點搶通。（林保署宜蘭分署提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法