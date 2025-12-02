為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    太平山聯外山路落石阻斷交通護送近百人下山 坍方處明早10點搶通

    2025/12/02 16:34 記者江志雄／宜蘭報導
    太平山宜專一線8.5公里處今天坍方阻斷交通，下午1點半清除落石讓近百名遊客下山。（林保署宜蘭分署提供）

    太平山宜專一線8.5公里處今天坍方阻斷交通，下午1點半清除落石讓近百名遊客下山。（林保署宜蘭分署提供）

    宜蘭縣太平山國家森林遊樂區宜專一線聯外山路8.5公里處，今天（2日）上午7點坍方阻斷交通，園方下午1點半清除落石讓近百名遊客下山，由於現場持續落石臨時休園，尚有22名住宿遊客留園，坍方處預計明天上午10點搶通恢復通行。

    太平山遊樂區昨晚約有120名住宿遊客，其中的22人今晚預訂續住，宜專一線坍方後，造成交通受阻，不開放遊客上山，林業及自然保育署宜蘭分署下午宣布休園。

    太平山遊樂區經理阮名揚說，下午1點半，工作人員清除坍方處落石，採現場戒護方式，護送近百名住宿遊客通過坍方處，協助他們下山，預訂續住太平山莊的22人仍留在園區。

    林保署宜蘭分署派員清理坍方處落石，希望在明天上午10點重新開園，初期改採單線雙向戒護通行，蹦蹦車第一班次延至10點半發車。

    太平山宜專一線8.5公里坍方處，林保署宜蘭分署預計明天上午10點搶通。（林保署宜蘭分署提供）

    太平山宜專一線8.5公里坍方處，林保署宜蘭分署預計明天上午10點搶通。（林保署宜蘭分署提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播