美乳AV女神現蹤九份...超兇身材被拍下！ 貼台灣國旗嬌喊：明年還會來

被譽為「神之乳」的日本AV女神小宵虎南。（圖翻攝自小宵虎南IG）

被譽為「神之乳」的日本AV女神小宵虎南近日在台灣現蹤！她還特地在社群分享自己到新北九份老街的美照，吸引數萬人按讚！

憑藉精緻甜美臉蛋、H級傲人上圍被封為「新生代神乳傳說」的小宵虎南，雖然今年2月宣布正式引退，但她還是持續更新社群動態，與粉絲分享日常生活。

請繼續往下閱讀...

昨天小宵虎南在IG分享自己到九份老街、參拜台灣廟宇、品嘗台灣美食等照片，可以看到小宵虎南穿著淺色細肩帶背心，儘管沒有露出事業線，合身剪裁還是讓小宵虎南的火辣身材線條一覽無遺。小宵虎南還在貼文中標註台灣國旗，開心表示「2025年的最後一期台灣回憶，我明年還會來（愛心）」。

貼文一齣吸引逾3萬多人按讚，「希望你在台灣能留下美好的回憶」、「超漂亮！」、「昨天有巧遇到女神！本人美炸！」、「台灣永遠歡迎你們」、「歡迎常來台灣」。

小宵虎南分享自己到新北九份老街的美照。（圖翻攝自小宵虎南IG）

小宵虎南分享自己到新北九份老街的美照。（圖翻攝自小宵虎南IG）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法