    首頁 > 生活

    美乳AV女神現蹤九份...超兇身材被拍下！ 貼台灣國旗嬌喊：明年還會來

    2025/12/02 16:53 即時新聞／綜合報導
    被譽為「神之乳」的日本AV女神小宵虎南。（圖翻攝自小宵虎南IG）

    被譽為「神之乳」的日本AV女神小宵虎南。（圖翻攝自小宵虎南IG）

    被譽為「神之乳」的日本AV女神小宵虎南近日在台灣現蹤！她還特地在社群分享自己到新北九份老街的美照，吸引數萬人按讚！

    憑藉精緻甜美臉蛋、H級傲人上圍被封為「新生代神乳傳說」的小宵虎南，雖然今年2月宣布正式引退，但她還是持續更新社群動態，與粉絲分享日常生活。

    昨天小宵虎南在IG分享自己到九份老街、參拜台灣廟宇、品嘗台灣美食等照片，可以看到小宵虎南穿著淺色細肩帶背心，儘管沒有露出事業線，合身剪裁還是讓小宵虎南的火辣身材線條一覽無遺。小宵虎南還在貼文中標註台灣國旗，開心表示「2025年的最後一期台灣回憶，我明年還會來（愛心）」。

    貼文一齣吸引逾3萬多人按讚，「希望你在台灣能留下美好的回憶」、「超漂亮！」、「昨天有巧遇到女神！本人美炸！」、「台灣永遠歡迎你們」、「歡迎常來台灣」。

    小宵虎南分享自己到新北九份老街的美照。（圖翻攝自小宵虎南IG）

    小宵虎南分享自己到新北九份老街的美照。（圖翻攝自小宵虎南IG）

    小宵虎南分享自己到新北九份老街的美照。（圖翻攝自小宵虎南IG）

    小宵虎南分享自己到新北九份老街的美照。（圖翻攝自小宵虎南IG）

