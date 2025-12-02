為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    今年國際客900萬人次難達標 明年「金福氣抽獎」鼓勵重遊客

    2025/12/02 16:16 記者蔡昀容／台北報導
    交通部觀光署長陳玉秀2日表示，明年「金福氣抽旅遊金」將換形式，針對重遊客祭出獎勵措施，鼓勵老朋友帶新朋友來台。（記者蔡昀容攝）

    今年國際客原估可達900萬人次，不過受花蓮洪災影響，旅客來台意願受衝擊，要達原定預估有難度。交通部觀光署長陳玉秀表示，明年「金福氣抽旅遊金」將換形式，希望針對重遊客祭出獎勵措施，鼓勵老朋友帶新朋友來台。

    交通部觀光署原本預估今年國際來台客可達900萬人次，不過受天災影響，要達原定預估有難度。

    觀光署今天舉辦2025觀光產業數位博覽會。副署長黃勢芳表示，原本有1團新加坡旅客要來台，看到洪災新聞之後，團客人數從100多人降至80多人，旅遊意願確實受到衝擊。不過，12月是來台旅遊旺季，曾有單月破百萬人次的紀錄，觀光署會把握最後一個月繼續努力。

    觀光署長陳玉秀表示，今年7月颱風及9月花蓮洪災影響觀光客來台，1至11月約760萬人次左右，可能達不到原估的900萬人次；天候對台灣影響蠻大，原本規劃來台的旅客取消行程，飛機也來不了。

    為吸引國際觀光客來台，觀光署續推「金福氣抽旅遊金」活動，不過為提升效益，明年將有改變。

    「金福氣會換個形式。」陳玉秀分析，來過台灣的人，對台灣印象很好，明年將針對重遊客祭出獎勵措施，鼓勵老朋友帶新朋友來台；近期也找業者一起討論政策方向，業者更清楚市場脈絡，希望讓執行細節更好。

