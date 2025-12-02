南市府、華碩簽合作備忘錄 打造AI示範城市

台南市政府與華碩電腦將合作打造全台首座AI示範城市。（記者劉婉君攝）

「2025 AIHPCcon台灣AI超算年會」今（2）日在台南舉行，台南市政府於會中與華碩電腦簽署合作備忘錄，將攜手打造台南成為「全台首座AI City示範城市」。

簽約儀式由台南市長黃偉哲與華碩電腦共同執行長胡書賓簽署，國家科學及技術委員會常務副主委蘇振綱擔任見證人。

蘇振綱表示，政府希望藉由「大南方矽谷計畫」，形成AI半導體的生態系，帶動AI應用能照顧到百工百業，達到「行行有智慧、人人用AI，為建構台灣成為「人工智慧之島」方向而努力。感謝台南市扮演重要角色，希望讓AI City擴展至全台灣、全世界。

黃偉哲表示，AI不僅應用於教育，更是現代城市治理的重要助力，與華碩集團的合作，將應用在教育、機器人、交通、醫療、1999市政服務上。例如丹娜絲風災後時大量災害補助申報、民眾電話湧入1999市政服務熱線，或需即時分析的大量圖像與資料，AI 都能協助市府減少重複作業、人力負擔與閒置時間，提升服務效率，期待透過與產業界合作，導入更多創新解決方案。

胡書賓指出，與南市攜手推動示範城市，華碩集團將應用超級電腦的經驗，與市府一起強化城市治理運算模型的訓練能量；AI不應只停留在技術，應真正走入生活，讓更多市政服務AI化，包括交通即時預測、燈號控制、災害預警、高齡照護，真正直接改善市民的體驗與安全；另外，也協助產業面的轉型，整合城市治理的各項需求技術，打造可複製、輸出的AI城市模式。

由華碩電腦領軍，結合工研院及超過80家產學研夥伴組成的「智慧機器人應用 SIG（Special Interest Group）」亦是此次合作的重要力量，進一步打造台南為南台灣最重要的機器人研發與生產重鎮。

台南市長黃偉哲（左）與華碩電腦共同執行長胡書賓（右），在國科會常務副主委蘇振綱（中）見證下，簽署合作備忘錄，將打造台南成為AI示範城市。（記者劉婉君攝）

