    首頁 > 生活

    古坑華山「炸街車」噪音擾鄰 !科技執法、路邊攔查件數3年新高

    2025/12/02 16:07 記者黃淑莉／雲林報導
    雲林縣環保局、警察局及監理站組成聯合稽查小組，透過科技執法與路邊攔查雙管齊下加強取締改裝車。（雲林縣環保局提供）

    雲林山區及部分道路，入夜常有飆車族及改裝車發生巨大噪音擾民，雲林縣環保局、警察局及監理站組成「環警監聯合稽查小組」，透過科技執法與路邊攔查雙管齊下加強取締，今年已告發62件，創近3年新高。

    環警監聯合稽查小組根據民眾檢舉噪音區域樣態、噪音車輛常出沒段分析，鎖定古坑華山為重點掃蕩區域，有鑑過去2年該區域告發件數分別19件、37件，今年導入不定期高密度巡邏作業與深夜攔查，並以科技執法、路邊攔查雙管齊下，告發件數62件，裁罰金額總計21萬4200元。

    環保局空氣噪音管理科長鄧雅謓表示，相較前2年，今年告發件數增加67%，噪音陳情件數下降50%，未來對於特定熱點區域將持續採行精準執法、強化掃蕩方式，並擴大導入聲音照相科技執法，讓「炸街車」無所遁形。

    環保局長張喬維指出，依規定改裝排氣管須經噪音檢測合格，並完成變更登記才能上路，截至目前已開罰167輛，另今年違反《噪音管制法》告發車輛有277輛，累計裁罰金額65萬7000元，創3年新高，呼籲車主不要以身試法，應使用經認證之合格排氣管，並遵守交通規則。

    雲林縣環保局、警察局及監理站組成聯合稽查小組，透過科技執法與路邊攔查雙管齊下加強取締改裝車。（雲林縣環保局提供）

