年終掃除效應！埔里回收安全日 一天收9噸廢玻璃創新高

南投埔里鎮推動廢玻璃安全回收，鼓勵民眾每週一回收玻璃、燈管，本月1日首度收到逾9噸廢玻璃，是推動「回收安全日」以來的最大量。（埔里鎮公所提供）

南投埔里鎮公所9月起推動每週一「回收安全日」，鼓勵民眾在這天回收廢玻璃、燈管，避免玻璃混進一般回收物碎裂，造成清潔隊員遭刺傷、割傷，而本月1日首度收到逾9噸廢玻璃，相較過往最多5、6噸可說爆大量，公所研判年終將至，民眾陸續掃除環境有關，並盼民眾響應，維護回收作業安全。

埔里鎮公所表示，之前清潔隊在執行回收作業時，常被混在回收物的玻璃割傷，曾有隊員手流血縫了4針，另也有隊員鞋子遭玻璃穿刺受傷，為維護人員安全，才會推動「回收安全日」，鼓勵民眾每週一將廢玻璃、玻璃瓶、燈管交給回收車，以利清潔隊分類、挑揀，避免混入一般回收物造成人員受傷，也能增加作業效率。

公所說，本週一收到的回收廢玻璃超過9噸，是推動「回收安全日」以來的最大量，共裝滿10袋太空包，以及10多桶的玻璃瓶罐，成果頗豐，研判與民眾開始年終掃除有關，同時代表推廣回收安全漸漸奏效，而鎮上每週三、五、日也都有資源回收服務，希望民眾繼續響應廢玻璃回收安全日，促進作業安全與效率。

南投埔里鎮推動廢玻璃安全回收，首度收到逾9噸廢玻璃，是「回收安全日」推動以來的最大量。（埔里鎮公所提供）

