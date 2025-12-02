全國學生遙控帆船STEAM創客大賽 台中富春國小兄弟檔奪特優

富春國小學生王騰立與哥哥王獻銳一起設計遙控帆船，榮獲全國學生遙控帆船STEAM創客大賽國中小組特優。（富春國小提供）

2025全國學生遙控帆船STEAM創客大賽，就讀台中市富春國小高年級的王騰立與就讀弘文中學的哥哥王獻銳，在富春國小科技中心指導下成立「銳立風帆」隊，脫穎而出，蟬聯國中小組特優，二連霸挑戰成功，為學校贏得殊榮。

這項大賽自9月起在全國分四區選拔，最終取出20支優秀隊伍進入決賽，比賽強調STEAM跨域整合、活用浮力原理進行船體設計，現場使用藍牙遙控，根據風向調整帆面角度及方向舵，以最佳航行效果在時間內完成任務。

王騰立說，從8月開始準備參賽，每個週末都在調整帆船、實測與修改，這次比賽能拿到 99 分、接近滿分的成績，真的不是運氣，而是一次次修正、積累經驗的成果。

王獻銳因剛升上國中，為了延續自己的Maker夢，認真做好時間規劃，力求兼顧課業與比賽，奪冠的那一刻，興奮地表示，這次比賽他負責操控帆船，弟弟負責放船和起跑時的準備，弟弟對放船的角度、時機及風向的判斷都非常的精準，讓他能專注於操控船隻，也讓航行更加流暢。兄弟合作無間、默契十足，果然順利奪冠。

富春國小校長吳夢竹表示，參賽過程學生能在失敗中調整策略，展現堅持不懈的毅力與創新思維，不僅是學生技術與知識的展現、學習態度與團隊精神的驗證，更是富春國小在STEAM教育的深耕成果，期待富春每一個孩子，未來都能是人生的創造者與掌舵者。

