淡水大停水生活全崩 住戶怒批：扣水費是補償？真正損失誰負責？

家住新春里的黃姓住戶批評，市府僅承諾以停水天數扣除水費，但居民為排隊補水、外出洗澡、家中髒亂及健康風險付出的代價遠遠大於水費，直言「真正的損失誰來補償？」（民眾提供）

新北市政府施作的淡北道路工程11月27日誤挖地下自來水管線，導致淡水區16里、共6萬6443戶停水4天，居民抱怨連連。家住新春里的黃姓住戶批評，市府僅承諾以停水天數扣除水費，但居民為排隊補水、外出洗澡、家中髒亂及健康風險付出的代價遠遠大於水費，直言「真正的損失誰來補償？」市長侯友宜今天再重申，一定會追究廠商疏失責任，不允許再有這樣疏失，另除折減水費也受理民眾財物相關損失，確保市民權益。

受災戶的黃姓住戶表示，停水讓日常生活全面崩解，她因無法洗澡最後甚至沒去上班，形容「感受真的很差。」雖然部分地點提供洗澡空間，但人多需排隊，若外出付費洗澡，回家後仍覺得不夠乾淨。另外，停水期間連如廁都成為大問題，「不可能每次都沖水，只能忍到一定程度才一起沖，不然就得一直提水回家。各地補水站也是大排長龍，補來的水無法確定品質，多半只能用來沖馬桶。」

黃姓住戶也說，為了減少上廁所次數，只能少吃少喝，三餐大多外食；但家中堆積的衣服、被單完全無法清洗，生活品質直線下降，「少喝水就不健康了，這4天根本像在忍耐。」

針對補償措施，黃姓住戶直言，最無感的是市府提出「以停水天數扣除水費」，但「誰在乎那一點水費？我們去外面排隊補水、洗澡花的時間，身體變差、房子又臭又髒，這些損失誰要補？」

工務局長馮兆麟表示，此次施工事故造成淡水地區大規模停水，停水期間造成居民生活不便深感抱歉，除了自來水公司會按照實際停水日數比例折減水費之外，市府也協調包商啟動保險機制，並已於在淡水區公所設置統一窗口受理民眾陳情訴求，包含財物相關損失等，視釐清相關責任後將對外說明。

