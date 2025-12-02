為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台中市廚餘處理「秘密武器」 遭爆「高麗菜丟進去就卡住」

    2025/12/02 15:59 記者黃旭磊／台中報導
    台中文山垃圾焚化廠使用脫水設備，將廚餘固態化。（環保局提供）

    台中文山垃圾焚化廠使用脫水設備，將廚餘固態化。（環保局提供）

    台中市每天要燒300噸廚餘，垃圾車載運廚餘大排長龍，還曾發生廚餘含水多導致滑坡「暫停進場」，台中市新任環保局長吳盛忠，向民間企業借來「固液分離機」，30日起試車運轉，民進黨台中市議員江肇國接獲清運業者爆料，指稱廚餘黏稠度落差大，「一顆高麗菜丟進去」讓設備卡住；環保局稱還在調整試車階段。

    台中每天將生、熟廚餘送進文山、烏日及后里3處焚化廠燒化，從11月3日起連續「裸倒」超過6000噸廚餘，因廚餘含水多，導致貯坑含水過高滑坡，也被民進黨市議員何文海質疑有燒出戴奧辛疑慮，吳盛忠找來北部廠商，用緊急採購方式租用「固液分離機」，預先瀝乾水分，不過，清運業者爆料，廚餘桶卡在傾倒口，根本沒辦法順利倒入。

    江肇國表示，各桶廚餘黏稠度落差極大，有的水、有的濃、有的結塊，甚至一顆高麗菜丟進去，都可能讓設備卡住，更現實的是，清運業者不可能為了廚餘在現場等一小時「脫水完成」，廠商丟完就走，最後還是要靠辛苦基層同仁，把脫水後廚餘送進焚化爐。

    江肇國說，從程序、品質到量能，這台脫水機通通不及格，廚餘含水量太高問題還是無法解決。

    環保局強調，「固液分離機」剛運到文山焚化廠，還在優化階段，等待調整試車、流程完備後，將繼續安裝第二台，待中央政策轉變後，後續將廚餘做有機肥跟液肥。

    「固液分離機」進行廚餘瀝乾作業。（環保局提供）

    「固液分離機」進行廚餘瀝乾作業。（環保局提供）

