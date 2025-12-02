寒流要來了！鹿港三山國王廟超狂 點6燈就送石墨烯棉被

鹿港三山國王廟位於鹿港鎮中山路鬧區。（資料照，記者劉曉欣攝）

冬天要買棉被？彰化縣定古蹟鹿港三山國王廟大受好評的點燈送好禮，馬年將持續推出，只要點6盞燈就送石墨烯棉被。廟方指出，今年將新增虎爺燈、寵物燈，點燈價為300元，其餘點燈價維持200元的佛心價。

鹿港三山國王廟秘書長杜建模表示，因為該廟點燈能夠佛心價，還能有滿額贈，完全是因為贈品是來自主委洪能坤經營的工廠，也就是「半買半相送」，才能推出超狂的贈品。其中，最受歡迎的就是石墨烯棉被，有民眾本來只點4盞燈，為了想拿被子，後來又加碼再點2燈，湊足6燈歡喜拿被子。

杜建模強調，鹿港小鎮的宮廟多，三山國王廟雖位於觀光必到的中山路，但遊客往往過而不入，為了打響點燈知名度，主委洪能坤想出「點6燈送棉被」點子，就算只點1盞燈，就送短抱枕，點2盞燈就送枕頭，逐漸打開點燈市場，吸引許多外縣市民眾來點燈，還有遠從澎湖馬公，或是在台的中國配偶為家鄉親友點燈。

由於「點6燈送棉被」實在太超值了，龍年與蛇年點燈改寫以往紀錄，點燈率為百分之百。今年隨著寺廟修復工程告一段落，點燈擴大服務，新增求財運的虎爺燈，以及為寵物求平安的寵物燈，這兩項新增點燈為300元，其餘太歲燈與光明燈維持200元，照樣維持「點6燈送棉被」，今年點燈數量增加到3400盞，可以滿足更多想點燈又拿棉被民眾的心願！

鹿港三山國王廟點1燈就送短抱枕，點2盞燈就送枕頭，點6燈就送被子。（資料照，記者劉曉欣攝）

鹿港三山國王廟推出「點6燈就送棉被 」大受歡迎。（資料照，記者劉曉欣攝）

