南投「不老・原民」圓夢工坊 展售獨一無二手工藝品

南投原鄉長輩們創作的石板屋模型。（南投縣政府提供）

南投縣政府在全縣23個原鄉文化健康站，成立「不老・原民」圓夢工坊，鼓勵原鄉長輩創作獨一無二的手工藝品，6日將於埔里綜合球場展售，縣府今（2）日召開記者會，邀請民眾前往選購，幫助原鄉長輩們巧手圓夢，讓搭飛機、去海邊、登101等心願成真，也讓原鄉技藝能獲得傳承。

在記者會上，武界文化健康站的長者們，帶來充滿布農族活力與熱情的舞蹈表演揭幕，隨後進行計畫執行紀錄影片的首映及感人的圓夢故事分享。圓夢計畫總計有23個文化健康站參與，每站長者皆完成100個圓夢商品。

現場展示這些圓夢商品，品項涵蓋傳統飾品及織品、布農傳統串珠手鍊、項鍊、耳環、傳統揹袋、獵人背包、頭飾、傳統織帶鑰匙圈、魚夫帽、苧麻掛飾、原民風格編織提杯袋、植物染束口袋、原民特色眼鏡盒、印鑑盒收納盒、原風拼布、皮革手縫悠遊卡套、水苔球彩繪圖騰底座、擴香石、手工皂、精油香氛蠟燭，還有馬告醃製豬肉、馬告香腸、馬告檸檬冰茶等食品，琳瑯滿目，令人目不暇給。

南投縣副縣長王瑞德表示，此圓夢計畫，透過原民傳統技藝培力課程，協助長者傳承部落智慧，每一件圓夢商品都承載著長輩的夢想與自信心，也落實文健站照顧長者身心靈健康的宗旨，希望社會大眾能給予最大支持，不老原民長者們後續將以自我實現、樂齡共好及永續部落為主軸，安排旅遊、製作攝影繪本或打造藝術寫真集等方式，實踐自己的夢想清單。

南投 「不老・原民」圓夢工坊成果宣傳記者會，展示原鄉長輩們創作的各式各樣手工藝品。（南投縣政府提供）

南投 「不老・原民」圓夢工坊，2日於縣府大廳舉行成果宣傳記者會。（南投縣政府提供）

南投原鄉長輩們創作的手工藝品，每件均獨一無二。（南投縣政府提供）

