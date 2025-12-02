為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    近千萬獎金可先提案後創作 首屆魏明光新聞獎12/15截止申請

    2025/12/02 16:03 記者楊綿傑／台北報導
    「魏明光卓越發展基金」透過頂尖國際論壇，成功為台灣新聞界帶來前瞻性的視野與實務啟發。（政大提供）

    為打破新聞產業困境、促進專業與創新，由政大傑出校友魏明光捐資成立的「魏明光新聞獎」將於本月15日截止申請。獎項設置近千萬總獎金，最高可獲新台幣250萬元補助，旨在透過「倡議」與「探索」2大方向，甚至可以「先提案、後創作」，為新聞專業提供長期投資與實質資源，盼引領台灣新聞在公共使命與社會創新間找到新的可能。

    魏明光是新聞系校友，畢業後赴美發展，投身餐飲業耕耘多年擁有一席之地，基於對台灣新聞傳播界的使命感，2年前宣布捐出1000萬美元（約台幣3.2億）給母校，成立「魏明光卓越發展基金」，做為獎學金使用及設立台灣的「普立茲獎」以鼓勵媒體工作者。

    其所捐助的魏明光新聞獎，包括鼓勵新聞工作者以開創性思維，致力提升新聞品質，為新聞業面臨的問題提出解方，或發展出新的新聞產製、報導與呈現方式的「倡議獎」。另有透過海外學習與跨國合作，拓展國際視野、累積人脈與社會資本，進而提升新聞專業能力的「探索獎」。而探索獎再細分為專業進修計畫及國際新聞共創計畫，申請不限國籍，媒體人、獨立記者、團隊、機構皆可報名，入選者可先提出提案，獲選後即獲資金支持完成創作。

    政大指出，「魏明光卓越發展基金」自啟動以來，已透過2場頂尖國際論壇，為台灣新聞界帶來前瞻性的視野與實務啟發。尤其，亞洲出版業協會（SOPA）首次登陸台灣，《華爾街日報》資深記者 Patricia Kowsmann 揭露菲律賓詐騙產業內幕；《The Information》記者劉倩兒以「Nvidia晶片走私產業鏈」獲獎，她分享採訪策略的關鍵在於「堅持不只是努力，更是策略」；《金融時報》特派員Kathrin Hille分享了文字記者與視覺團隊合作的磨合等。

    《第一屆魏明光國際新聞講座》，更邀請到《華盛頓郵報》前總編輯Marcus Brauchli擔任主講嘉賓，Brauchli大膽預言，未來AI在引用新聞內容時，可能需「向媒體付費」，以維護新聞產業的專業價值鏈。而面臨AI時代下媒體的商業模式與挑戰，多位台灣資深媒體人也一致認為未來的新聞人才必須培養多元能力，懂得運用AI工具，製作跨平台的內容，跳脫社群演算法限制，以AI不可取代親臨現場的經驗、建立信任的網絡與堅守核心價值。

