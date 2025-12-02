為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    中華郵政馬年生肖郵票特展 12/9起郵政博物館登場

    2025/12/02 15:30 記者吳亮儀／台北報導
    中華郵政馬年生肖郵票特展，12/9起郵政博物館6樓特展室舉辦。（中華郵政公司提供）

    中華郵政公司今天（2日）宣布，12月9日到2026年4月12日，將在郵政博物館6樓特展室舉辦「馬的不思議-生肖郵票特展」，並訂於特展首日上午10時舉行開幕典禮。

    特展展出馬年生肖及與「馬」主題相關郵票，以生動有趣的情境主題，全面解析馬的生態知識、神話故事、文字及藝術等豐富形象，並設有超人氣「馬兒快快跑」互動體驗。

    展覽期間活動包括臨時郵局服務，特展首日上午9時至11時於1樓營業廳設立臨時郵局，備有臨時郵局實寄戳、癸字戳及特展紀念戳供銷蓋集郵品。另有藝術講座及創意手作教學，2026年1月18日舉辦「奔馳吧！小馬-光柵手作動畫工作坊」、2026年3月7日舉辦「百駿圖玩藝術-兒童藝術講座暨創意工作坊」，線上報名訊息公告於郵政博物館官網「郵博快訊」。

    另外，還有新春特別企劃，2026年1月31日下午2時至4時於6樓展廳舉辦「揮毫送春聯．好運馬上來」活動，邀請書畫名家現場揮毫，書寫吉祥春聯，喜迎好年。

    最後則是社群打卡送好禮，凡購票參觀者於展場打卡或拍照上傳至FB、IG、Threads或Google Map，經導覽人員確認，即可轉動扭蛋機，獲得小禮物1份。

    活動在展覽期間分9梯次，從114/12/10起、12/20起、115/1/3起、1/17起、1/31起、2/14起、2/28起、3/14起、3/28起限量贈送，送完為止，每梯次100份，共900份。

    展覽活動詳情請至中華郵政全球資訊網郵政博物館網站查詢。

