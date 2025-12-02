為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    批基市府自來水污染反應慢半拍 綠營議員要求全面檢測、提賠償方案

    2025/12/02 16:08 記者羅國嘉／新北報導
    基隆市民進黨議員張之豪與施偉政指出，市府公告遲緩，水公司未提出賠償方案，學校及幼兒園飲水安全尚存疑慮，呼籲市府應加速事件處理、落實水質監管，並儘速提出補償方案，以回應市民的焦慮與實際損失，確保基隆及周邊地區用水安全。（基隆市民進黨團提供）

    基隆市民進黨議員張之豪與施偉政指出，市府公告遲緩，水公司未提出賠償方案，學校及幼兒園飲水安全尚存疑慮，呼籲市府應加速事件處理、落實水質監管，並儘速提出補償方案，以回應市民的焦慮與實際損失，確保基隆及周邊地區用水安全。（基隆市民進黨團提供）

    基隆河原水遭油污污染，影響基隆及新北汐止逾15萬戶用水安全，引發民眾關注。基隆市民進黨議員張之豪與施偉政指出，市府公告遲緩，水公司未提出賠償方案，學校及幼兒園飲水安全尚存疑慮，呼籲市府應加速事件處理、落實水質監管，並儘速提出補償方案，以回應市民的焦慮與實際損失，確保基隆及周邊地區用水安全。

    基隆市於11月27日清晨6點30分在八堵抽水站發現自來水遭受污染，市府環保局於上午8時即抵達現場處理。然而，市民卻在毫不知情的情況下持續飲用疑似受污染的自來水，直到多名民眾出現不適症狀，事件才逐漸曝光。

    張之豪指出，市府掌握異常水質已有數小時，卻未及時發布警示，導致民眾飲用受污染水源。他批評水公司尚未提出後續賠償措施，包括醫療費用及濾水器濾芯汰換，呼籲企業應「拿出誠意」。

    施偉政則關注校園與幼兒園飲水安全，強調現行檢測僅包含餘氯及重金屬等常規項目，尚未涵蓋石油化合碳氫化合物（TDH），家長對水質安全存疑。他與張之豪呼籲，市府應立即針對全市幼兒園進行全面水質檢測，新增與石油污染相關指標，並完整公開檢測結果。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播