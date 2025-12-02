批基市府自來水污染反應慢半拍 綠營議員要求全面檢測、提賠償方案

基隆市民進黨議員張之豪與施偉政指出，市府公告遲緩，水公司未提出賠償方案，學校及幼兒園飲水安全尚存疑慮，呼籲市府應加速事件處理、落實水質監管，並儘速提出補償方案，以回應市民的焦慮與實際損失，確保基隆及周邊地區用水安全。（基隆市民進黨團提供）

基隆河原水遭油污污染，影響基隆及新北汐止逾15萬戶用水安全，引發民眾關注。基隆市民進黨議員張之豪與施偉政指出，市府公告遲緩，水公司未提出賠償方案，學校及幼兒園飲水安全尚存疑慮，呼籲市府應加速事件處理、落實水質監管，並儘速提出補償方案，以回應市民的焦慮與實際損失，確保基隆及周邊地區用水安全。

基隆市於11月27日清晨6點30分在八堵抽水站發現自來水遭受污染，市府環保局於上午8時即抵達現場處理。然而，市民卻在毫不知情的情況下持續飲用疑似受污染的自來水，直到多名民眾出現不適症狀，事件才逐漸曝光。

請繼續往下閱讀...

張之豪指出，市府掌握異常水質已有數小時，卻未及時發布警示，導致民眾飲用受污染水源。他批評水公司尚未提出後續賠償措施，包括醫療費用及濾水器濾芯汰換，呼籲企業應「拿出誠意」。

施偉政則關注校園與幼兒園飲水安全，強調現行檢測僅包含餘氯及重金屬等常規項目，尚未涵蓋石油化合碳氫化合物（TDH），家長對水質安全存疑。他與張之豪呼籲，市府應立即針對全市幼兒園進行全面水質檢測，新增與石油污染相關指標，並完整公開檢測結果。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法