    首頁 > 生活

    退休想移居海外？最新排名揭曉 亞洲僅「2國」上榜

    2025/12/02 16:25 即時新聞／綜合報導
    根據2026年全球退休指數，希臘因氣候宜人、生活成本親民及醫療體系穩定，首度奪下榜首，示意圖。（情境照）

    根據2026年全球退休指數，希臘因氣候宜人、生活成本親民及醫療體系穩定，首度奪下榜首，示意圖。（情境照）

    隨著全球高齡化加速，越來越多退休族選擇到海外展開第二段人生。根據2026年全球退休指數，希臘因氣候宜人、生活成本親民及醫療體系穩定，首度奪下榜首；亞洲地區則以生活成本較低、居住環境舒適的泰國與馬來西亞，成功擠進前十。

    CNN》報導，全球退休趨勢出現變化，《International Living》公布2026年全球退休指數，希臘首次奪下冠軍。報告指出，隨著人類壽命延長、越來越多銀髮族選擇移居海外，其中氣候宜人、物價合理與健全的醫療系統，被視為最重要的三大考量。

    希臘因相對低門檻的居留簽證、物價較歐洲其他國家親民，加上四季宜人的氣候與醫療體系穩定，吸引愈來愈多歐美退休人士移居。多位外籍居民分享，他們在希臘沿海村落能以合理的價格購屋，享受慢步調生活，且近年基礎設施與醫療服務明顯提升，讓希臘成為「歐洲退休新天堂」。

    美洲地區則由巴拿馬與哥斯大黎加表現最亮眼，分居第2、3名。巴拿馬長期推行「退休金計畫」提供醫療、交通、娛樂等多項高額折扣，被視為外籍退休族最容易落腳的國家之一。哥斯大黎加則因屬於全球知名「藍區」（全球人口密度最高、壽命最長的五個地區），加上25%國土為保護區、近乎全國使用再生能源，環境永續程度高，使其成為健康養老的代表。

    亞洲方面，泰國與馬來西亞成功擠入前十名。泰國以低生活成本、友善的退休政策與完善的基礎建設，吸引外籍移居者，沿海與鄉村地區房價也平易近人，被視為生活安全、步調悠閒的好去處。馬來西亞則以「我的第二家園計畫」（MM2H）提供長期居留管道，加上語言多元、醫療資源豐富且物價低廉，其中檳城與吉隆坡更是外籍退休族最青睞的定居點，使其穩居亞洲退休熱區之一。

