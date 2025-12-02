北市「原樂好市」12月2周末花博園區登場 推應景文創迎耶誕

「咪古手作」品牌負責人張春月設計師創作富有生命力的居家擺飾。（台北市原委會提供）

台北市原委會「原樂好市」台北市原民假日市集，將於12月6日至7日、12月13日至14日兩週末，在花博園區長廊展售來自台北市等各縣市原民業者產品。台北市原民會主委巴干．巴萬表示，原鄉部落，每年耶誕節到元旦期間，大部分都是部落最熱鬧的時期，「原樂好市」中每位設計師和負責人都有城市打拚的奮鬥故事，迎接耶誕節也推出許多應景創作品與產品。

原委會表示，「原樂好市」原民假日市集，將會有台北市及新北市、花蓮縣、台東縣、苗栗縣、台中市等原民業者前來，有原民手作工藝、農特產品和美食等，特別推出具耶誕節氛圍文創產品，包含木製藝品小物、耶誕種子裝飾物、應景的原民圖騰編織包跟帽子等產品。

原委會分享，這次市集邀請來自於花蓮縣瑞穗鄉紅葉村的太魯閣族人設計師張春月（族名咪古），她30年前移居台北市，對手工藝很有興趣，從織品開始學習，後來接觸種子裝飾和木雕，創作品常反映原鄉部落大自然生態，獨特又樸實的設計，累積慕名而來的消費者。張春月提到，「原樂好市」是民眾開始認識「咪古手作」創作品的地方，對作品要求極致，也逐漸獲得消費者的信任，北市原民會提供場域和行銷等資源，也結交很多原民設計師共同投入推廣原住民族文化。

原委會說，「原樂好市」花博園區持續推廣原民產品，消費民眾只要追蹤「原來台北」、「原樂好市」或加入「台北市政府原住民族事務委員會」、「原樂好市」LINE好友，即可免費獲得來自屏東縣泰武鄉的濾掛咖啡或咖啡葉茶，現場更有滿額300元現折50元優惠，以及滿千換原樂好市帆布袋的限量活動。

「台東縣太麻里產銷班」品牌負責人莊玉華，推出寒冷的冬季最適合搭配的原住民小辣椒。（台北市原委會提供）

