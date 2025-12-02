台東大學發出1530萬元獎助學金 新住民子女表現優

國立台東大學昨天發放114學年度獎助學金。（記者黃明堂翻攝）

國立台東大學昨天發放114學年度獎助學金，共260位學生獲獎，總金額達1530萬餘元，創下建校以來最大規模紀錄，以大一新生為主，其中，大一新生亞德客有美助學金獲獎學生中，新住民子女占18.33%，呈現東大多元族群的豐富面貌。

校長鄭憲宗感謝亞德客有美慈善基金會與學校簽訂長期合作協議，承諾10年投入約1.9億元，共同投入校務發展與獎助學金推動。今年大一新生亞德客有美助學金60名獲獎者中，新住民子女達11名，顯示多元族群在台灣持續扎根，也反映其家庭在經濟上更需社會支持。

校方說，獲獎學生中，有許多動人的故事。資管系許同學因家裡經濟狀況不佳，努力申請3項獎學金，最終獲得額度最高的亞德客有美獎學金。她表示這對改善家裡支出有很大幫助，將能讓她更專注完成學業。高齡照護專班任同學持有中餐烹調、飲料調製、烘焙麵包類、肉品加工等4張證照，加上112年「非米不可」比賽季軍成績，獲得薪傳獎學金肯定。競科系林同學獲得圓夢勵學金，他從小熱愛桌球，夢想在台東開設桌球館，期望用獎學金實現夢想，提供舒適環境讓大家享受打球樂趣。

資工系李同學是新住民二代，加入「新二代留聲機—台灣移民青年創議陣線協會」後，開始參與倡議活動，他的圓夢計畫是運用資管專業幫助組織製作網站，同時加強台語與越南語能力，深入融入台灣文化；對李同學而言，越南語是母系語言，台語是父親的語言，也是與這片土地、家庭與社會的重要連結。他小時候因排斥學台語，無法用台語好好和阿公阿嬤道別，成為他心中遺憾；這份協力助學金讓他減少打工負擔經濟困頓的時間，可以用來進修語言以彌補童年缺憾。

