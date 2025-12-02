新北耶誕馬拉松接力賽12/7清晨舉行 部分路段交管

新北市歡樂耶誕城系列活動之一的「耶誕馬拉松接力賽」將於12月7日清晨於市民廣場舉行，部分路段將進行交通管制。（新北市交大提供）

今年度新北市歡樂耶誕城活動自即日起至12月28日，系列活動之一的「耶誕馬拉松接力賽」將於12月7日清晨於市民廣場舉行。新北市警察局交通大隊指出，活動期間，包括縣民大道二段、新站路、華翠大橋等路段將實施交通管制、公車改道等措施，提醒用路人改道行駛。

交大指出，活動期間縣民大道二段（新府路─新站路）北向（往台北市方向）12月7日0點至11點全線車道管制，請改道行駛民權路、中山路及文化路；新站路（縣民大道二段─中山路一段）東向（往中和方向）12月7日3點至6點全線車道管制，市民廣場地下停車場保持入口暢通，請改道行駛民權路；縣民大道二段（新站路─民生路二段）北向（往台北市方向）12月7日4點30分至10點內側2車道管制，請改道行駛中山路、文化路及萬板路；華翠大橋北向（往台北市方向）12月7日4點30分至10點內側車道管制，車輛行駛外側車道，請減速慢行；縣民大道三段（華翠街─環河西路四段）北向（往台北市方向）12月7日4點30分至10點內側車道管制，機慢車道保持外側通行，汽車等大型車輛請改道行駛中山路、萬板路及文化路；環河西路四段（縣民大道三段─江子翠橫移門）北向（往新莊方向）12月7日4點30分至10點全線車道管制，請改道行駛光環路及中山路。

交大表示，活動期間公車改道部分，包括651、234、265、705、982、667等路線公車，提醒乘客留意，或改搭乘捷運環狀線及板南線等大眾運輸工具，也請用路人遵守交通指揮，並收聽警察廣播電台掌握路況資訊；詳細活動與交通資訊可至觀光旅遊網、活動官網、新北旅客、新北大眾捷運網頁、大台北公車網頁、警察局及交通警察大隊粉專查詢。

