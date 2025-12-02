為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    心智障礙者才藝展演 憨寶家庭500人齊聚勁歌熱舞

    2025/12/02 15:21 記者吳柏軒／台北報導
    憨寶貝師生聯合歌舞演出熱力四射。（育成社福提供）

    憨寶貝師生聯合歌舞演出熱力四射。（育成社福提供）

    育成社福基金會與台北市智障者家長協會共同舉辦「2025心智障礙者才藝展演活動」，日前於中油國光廳盛大登場，憨寶貝與家長們共逾500人齊聚一堂，19組表演單位輪番勁歌熱舞上陣，帶領觀眾穿越任意門，重返最美好的童年時光。

    心願工坊憨寶貝帶來〈青蘋果樂園〉拉開序幕，接續登場的表演歌曲還有〈童年〉、〈紅蜻蜓〉等，掀起現場無數人的青澀回憶。其中，憨寶貝阿枝在上場前握著道具，認真地說：「我想跳得很好，讓大家看到我很努力。」展露樸素心願與登台勇氣。

    今年更有坐輪椅的憨寶貝一同登台演出，讓舞台成為真正多元與友善的表現空間。而愛育發展中心的表演〈愛你〉為整場活動掀起高潮，老師在前方賣力帶動跳，與憨寶貝之間默契十足，展現平時苦練的成果，最後由弘愛服務中心憨寶貝齊唱耶誕歌曲及新年好，獻上滿滿祝福。

    育成社福董事長賴豐福表示：「我們每年都用心搭建舞台，讓大眾看見心智障礙者的潛能、創意與動人的生命力。」期望各界持續支持身心障礙者終身照顧服務，共同打造更友善、更有愛的社會。

    輪椅憨寶貝（後排）一同登台演出，讓舞台成為真正多元與友善的表現空間。（育成社福提供）

    輪椅憨寶貝（後排）一同登台演出，讓舞台成為真正多元與友善的表現空間。（育成社福提供）

